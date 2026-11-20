台中市長盧秀燕今晚為國民黨台中市長候選人江啟臣站台時，盧強調國民黨修法普發現金2萬元，民進黨反對，還要求綠委不能支持，江啟臣特地去立法院投票，但他的對手沒去投票，她說當選市長後要普發現金，但立法院投票卻不去，不該為了政黨不同，就阻礙大家的福利。

盧秀燕表示，總統是大家的總統，應該不分黨派都照顧，她呼籲下周六投票，要讓總統、民進黨立委知道，大家要普發現金，不要讓政府把錢Ａ去「黑白舞」。

盧秀燕表示，距離投票只剩一個星期，江啟臣今天仍放下競選行程，前往台北立法院為全國2300萬人爭取普發現金2萬元。她說，國民黨立委包括江啟臣、楊瓊瓔、黃健豪、王鴻薇、廖偉翔、顏寬恒、羅廷瑋等人，都支持普發現金，希望讓全民共享稅收超徵成果，但對手都沒有走進立法院投票。

盧秀燕指出，去年政府超徵稅收5200多億元，國民黨提案普發現金1萬元，當時民進黨就以「國家會倒」為由反對，但事後國家並沒有倒，還越來越強，今年超徵稅收更達1兆元，因此主張每人普發2萬元。

她質疑，民進黨去年反對普發1萬元，今年又以違憲、民眾拿走太多錢等理由反對，「發1萬元不違憲，發2萬元違憲？」她認為，這些說法都無法說服民眾，尤其普發2萬元總經費約4600億元，政府仍可保留5000多億元運用，並非把國庫全部發光，「一人一半，感情才不會散！」

盧秀燕也以政府採購礦泉水為例，批評政府預算使用不當，指出國防部一瓶礦泉水採購價格高達百餘元，與日本及市售價格35元相比明顯偏高，遭外界抓包後才修改預算。她說，與其讓政府把錢花在不合理的地方，不如把超徵稅收還給人民。

盧秀燕進一步將普發現金定位為「AI紅利全民共享」，認為台灣高科技產業發展、AI帶來的經濟成果，應該讓全民共同受惠，不分年齡、身分，就連出生一天的嬰兒也應享有。

她並將議題拉回選戰，質疑江啟臣的對手曾經承諾當選後會發錢給民眾，現在國民黨提出普發2萬元，卻不見對方進立法院支持。她說：「我們選的立法委員，是不是要幫我們做事情？是不是要進去開會？是不是要去投票？」並批評不能因為政黨立場不同，就阻礙全民福利。

盧秀燕最後呼籲支持者，下周投票要用選票表態，要求民進黨立委支持普發2萬元，也要支持江啟臣及國民黨議員、里長候選人。她強調，這張選票不只是為了候選人，更是為了自己及家人的福利，將普發現金議題轉化為選戰催票訴求。