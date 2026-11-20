立法院三讀通過「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，要求行政院普發現金兩萬元，行政院發言人李慧芝表示，立法院強行通過具高度違憲疑慮及財政風險的特別條例，行政院深感遺憾，將於收到法案後審慎評估，並在職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。

李慧芝強調，政府推動財政及福利政策，始終秉持「不增加實質舉債」、「不排擠其他施政」及「合法合憲」三項原則。期盼立法院應秉持專業理性審議總預算案，而非逾越憲政分際、破壞國家財政紀律。

李慧芝指出，114年度歲計賸餘為857億元，而立法院此次透過黨團提案制定特別條例，要求行政部門增加約4714億元支出，必然需要大幅舉債才能支應，同時，這項特別條例有三大問題，包括未充分評估財源及財政負擔，未依「預算法」及「財政紀律法」正式徵詢行政院意見，恐排擠其他重要施政。

其次，逾越憲政權力分際，涉及違反「憲法」第70條立法院不得對行政院所提預算案增加支出的憲政界線。同時，也衝擊財政永續及世代正義。

李慧芝強調，行政院長卓榮泰重視經濟成長果實與全民共享，也肯定立法院審議「性別平等工作法」及「就業保險法」修法時，朝野充分溝通、凝聚共識的模式。但立法院強行通過具高度違憲疑慮及財政風險的特別條例，行政院深感遺憾。