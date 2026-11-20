賴清德總統率先提出全民普發現金1萬元，國民黨立院黨團再加碼，提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，主張再多發現金2萬元，20日於立法院會表決後三讀通過。該案罕見「綠白合」，民眾黨團主張普發現金應先完成法制化，因此反對普發現金，但藍營仍以人數優勢過關。

國民黨團提案說明，加碼普發現金2萬元，是基於「還稅於民」的主張。不過，民進黨團認為財源不明，恐涉及違法違憲；民眾黨團則堅持普發現金先應法制化，並且不應舉債。

朝野黨團先前多次協商仍無共識，因此送院會議程進入表決處理，最終以46票反對（綠委加白委）、50票贊成（藍委），通過普發現金2萬元特別條例。

三讀條文明定，主管機關為財政部，所需經費以特別預算方式編列，編製及執行不受預算法第23條「不得充經常支出」限制。

三讀條文指出，經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應，舉債額度不受公共債務法第5條第7項每年度舉債額度的流量限制。中央政府總預算及特別預算於本條例施行期間的舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額度合計數15％。

三讀條文規定，條例施行期間，中央政府所舉借一年以上公共債務未償餘額預算數，應依公共債務法第5條第1項規定辦理。2025年中央政府總預算經審計部完成審定的歲計賸餘，應優先支應或用於彌平本條例所舉借債務。

三讀條文表示，發放對象為全體國民，不排富，現金發放相關事項由主管機關會同相關部會以辦法訂定。符合領取資格者，政府依規定發放現金新台幣2萬元，免納所得稅，領取的現金不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的。

三讀條文明定，該條例及其特別預算執行期間，自公布日施行至2027年12月31日止，行政院應於條例生效後一個月內，將特別預算案送交立法院審議，並自生效日起三個月內發放完畢。施行期間屆滿，得經立法院同意延長。