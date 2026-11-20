總統賴清德19日批評在野黨立委提出全民普發2萬元特別條例，是選舉口號。雲林縣長張麗善今天反批，民進黨過去質疑在野提出普發現金會掏空財政，後又以AI發展紅利全民共享為由，提出普發1萬元，但經換算，AI的紅利應該可以發到2萬元，呼籲中央體恤民情，讓民眾真正感受到AI帶來的經濟效益。

立法院國民黨團提出全民普發2萬元特別條例，力拚今天三讀通過。賴清德19日在雲林輔選時，批評在野黨主張普發2萬元，未考量國家財政，甚至可能舉債發放，直言是選舉口號。

張麗善今天出席斗六市民生公園地下停車場新建工程祈福典禮，受訪時表示，民進黨過去對在野黨提案普發現金提出諸多質疑，認為會掏空財政，如今民進黨自己提出普發1萬元，理由是AI發展帶來的紅利應由全民共享。

張麗善認為，既然中央主張全民共享AI產業發展成果，經過換算，應該可以發放2萬元，且台灣雖然高科技產業持續發展，但傳統產業及基層民眾的生活依然辛苦，現在物價指數持續波動上漲，薪資收入跟不上物價指數波動，大家生活有負擔，中央應體恤民情，普發現金若依照AI紅利加倍，相信會普天同慶，讓全民共同分享經濟成果。