國民黨立法院黨團提案普發現金新台幣2萬元，力拚今天立法院會闖關三讀，民眾黨團表態不支持。民進黨團幹事長莊瑞雄說，財政紀律是應堅守的法律底線，哪有什麼藍白合，今天要綠白合，只要符合價值，大家都可以來合。

總統賴清德日前宣布明年普發現金1萬元後，國民黨隨即提出普發現金2萬元的全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案，力拚今天立法院會三讀。立法院長韓國瑜上午就此召集黨團協商，最終無法達成共識，民眾黨團表示應先完成法制化，為本案能否過關，投下變數。

民進黨團上午在立法院議場前舉行輿情回應記者會，莊瑞雄說，國家財政如何規劃，應堅守法律的底線，其實就是財政紀律。今天非常欣慰看到台灣民眾黨起義來歸，也要特別給民眾黨拍拍手，表達非常好的善意。

莊瑞雄說，從今天來看的話，哪有什麼藍白合，今天就要綠白合，只要符合價值，大家都可以來合，這都不是在吃誰的豆腐的問題，政黨的立場可以不同，但是涉及到國家重大政策的決定，各個政黨看法可以一致。

立法院會今天還要處理預算規模6076億元的115年中央政府總預算追加預算案，目前傳出國民黨團考慮對撥補台電、中油及中油增資放行，有媒體詢問，包括普發現金部分，在野黨的立場與過去有所不同，是否與九合一選舉有關。

莊瑞雄說，在野黨對於台電撥補與中油增資案可以放行，相信老百姓都鬆了一口氣，否則油跟電一直叫政府要穩定不能漲，但卻又一直虧損，虧損了又不可以撥補，到最後只有剩下漲價一途，相信各黨都受不了民眾的壓力。

有媒體追問，民眾黨團雖然不贊成國民黨團的提案，但投反對票跟棄權不投，結果截然不同。

莊瑞雄表示，議事的決定，等一下要再繼續協商，先不預做評論，也許國民黨團到最後也會回心轉意。

莊瑞雄指出，普發現金1萬元，台灣2300萬人就等於要2300億元，2萬元的話就要4600億元，今年的歲計賸餘剩下不到1000億，等於還要舉債3000多億元，要政府借錢發紅包，這是很奇怪的事，相信民眾未必會接受。