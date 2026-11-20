聽新聞
0:00 / 0:00
反對普發2萬遭稱綠白合 民眾黨團駁：法制化也適用政院普發1萬
針對國民黨立院黨團所提出的普發現金兩萬元，民眾黨團表示反對，遭質疑此次與民進黨主張相同是「綠白合」。民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥表示，沒有所謂的綠白合、藍白合，要求普發現金法制化不只是國民黨，對於民進黨政府明年要普發現金一萬塊也是一樣的態度。
民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨是一個堅守理性、務實科學的政黨，不反對全民共享AI紅利，也支持還稅民，但有幾個前提：一定要堅守財政紀律、不舉債，此外要符合預算法規定，完備法制化的程序。
陳清龍指出，因此民眾黨也在立法院提出預算法修正案，期待普發現金透過預算法的修正，完成法制化的程序，而不只是執政者一時來的恩惠，「不能讓現在的紅包成為年輕一代未來的帳單」，這對年輕世代不公平、不負責。預算法第83條有關特別條例的規定非常嚴謹，不應輕易打破，也不應使特別條例常態化，所以民眾黨堅守財政紀律。
洪毓祥則表示，要求普發現金法制化不只是國民黨，對於民進黨政府明年要普發現金一萬塊也是一樣的態度，如果沒有法制化，隨便普發一萬、兩萬，那發個1萬6800也可以啊。
洪毓祥指出，其次，沒有所謂的綠白合、藍白合，在野合作共同的目標就是唾棄民進黨的執政，但在立法院，黨團有自己各黨團的立場跟判斷，因此不見得每一個法案的決定或思考都一定是跟國民黨一樣，也不見得跟民進黨不同。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。