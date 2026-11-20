政府日前宣布，將於春節前全民普發現金1萬元；立法院國民黨團再加碼普發現金2萬元，並提出特別條例。對此，立法院長韓國瑜20日上午召開黨團協商。財政部長莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿強調，若加碼發2萬元，勢必得舉債數千億元。朝野協商無共識，藍拚下午院會三讀闖關。

莊翠雲說明，AI帶動出口暢旺與亮眼的經濟成長率，並將反映於2027年稅課收入。行政院經盤點跨部會重大施政後，在不排擠整體施政、歲入歲出平衡且「實質零舉債」的前提下，於2027年度總預算編列2,357億元來普發現金1萬元，讓全民共享經濟成果，兼顧受惠程度不一的傳產與服務業。

針對在野黨質疑稅收「超徵上兆」，莊翠雲嚴正澄清，「沒有所謂的超徵」，政府每一筆稅課收入皆是依法徵收。

莊翠雲指出，截至今年10月底，全國稅課收入雖較去年同期增加8,400多億元，但其中地方政府增加將近4,700億元，中央僅增加3,900多億元，並無外傳的「中央超徵1兆」。若對比2026年度預算數，中央截至10月底實徵2兆8,579億元，全年預算達成率為90.3%。

莊翠雲表示，目前經審計部審定且未規劃用途的累計歲計賸餘，僅剩857億元。普發2萬元所需經費高達4,700億元，即使扣除現有的857億元歲計賸餘，中央政府仍需舉借高達3,857億元。若要在今年或明年發放2萬元，勢必大幅舉債，嚴重破壞財政紀律。

陳淑姿指出，2027年度總預算編列普發1萬元現金，恪守「不排擠施政」、「實質零舉債」及「合憲合法」三大原則，在妥善安排國防、社福、科技、公建等必要支出後，將剩餘經濟成果與全民共享。

陳淑姿表示，2027年歲入歲出均為3兆9,266億元，雖有債務還本1,790億元並同額舉債支應，但屬於「一借一還」，實質上並未增加總體債務。

針對2026年度財政現況，陳淑姿說，為因應中東局勢、民生安定措施、調整軍公教待遇與社福津貼、提升防衛能力及災後復原，行政院已提出追加預算。歲出增加6,076億元，但經財政部盤點，歲入僅能增加828億元，導致收支差短475億元，連同債務還本1,610億元，合計已需舉債2,085億元。

陳淑姿示警，若在此情況下於2026年強行普發2萬元，單一年度的舉債規模將直接衝破《公共債務法》規定「一年內舉債不得超過總預算及特別預算歲出總額15%」的上限門檻；若挪至2027年發放，舉債幅度亦會逼近15%紅線。

國民黨團書記長許宇甄主張，今年稅收超估上看一兆，發放2萬元需4,700多億元，政府有充裕稅收與台積電等國發基金股利支持，應將AI經濟紅利還稅於民、緩解受薪階級壓力，且強調不需舉債也不會排擠其他預算。

民進黨團幹事長莊瑞雄強調，在《財劃法》修正後，地方已分走多數稅收，中央僅增約3,900億元，還須負擔國防、社福加碼以及電價油價凍漲的龐大補貼，若選前8天各黨為選舉加碼「發紅包」，將排擠重大民生建設，在野黨不應只想著中央買單。

民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨支持全民共享經濟紅利，但反對舉債發錢，堅持普發程序必須法制化、納入《預算法》規範以長留制度，因此對未完成法制化且恐致舉債的普發2萬元特別條例予以反對，強調「不能把今天的紅包變成下一代的帳單」。