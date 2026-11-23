新華社日前發布川習會晤通稿，稱美國總統川普在深圳APEC峰會期間與大陸國家主席習近平會晤時表示「美國不支持台獨」，但美方公開說明並未提及台灣。對此，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑今（23）日表示，這次峰會在深圳舉行，加上官媒宣傳，「對中共來講，輿論戰效果太好了」。他說，觀察中國的報導時，「有時還是要先讓子彈飛一下」，不必急著下定論。

兩岸政策協會23日上午在台大校友會館舉辦「APEC峰會後的美中競合：經貿博弈、台海情勢與戰略抉擇」座談會，邀請多位國際及兩岸專家學者共同與談。

林穎佑表示，這次峰會的主場在深圳，中方透過媒體宣傳，確實達到想要的效果。但美國也可能認為，沒有必要對一則不一定真實的新聞做出評論。他指出，從過去的貿易戰、科技戰、軍事交鋒，到現在的大國博弈，其實雙方在輿論上也都有各自的想法。

林穎佑舉例，先前中國與印尼聯合軍演的消息傳出時，各界非常關注，但印尼隨後主動澄清，並不是兩國在台海周遭進行軍事演習。然而，中方一開始的宣傳，卻講得好像兩國要在台灣東部進行大型軍演一樣。

林穎佑說，觀察中國的一些報導時，「有時還是要先讓子彈飛一下」，尤其現在是網路時代，對於媒體輿論的效果，更要小心謹慎地觀察。

至於新華社稱川普「不支持台獨」，淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳表示，中方一貫希望美方講的是「反對台獨」，不是「不支持」而已。他稱，美方按照慣例，通常不會在會談摘要中談到台灣問題，從這次中方的表述來看，美國對台政策並沒有重大轉折或改變。

張五岳說，中方當然希望在這個議題上，進一步做一些符合自身立場的歷史敘事，但「如果中方寫的是美國政府表示『反對台獨』，那當然這個就是很大的改變」。

張五岳提醒，外界不要只是看川習會的對話，也要注意中方利用此次APEC峰會，分別與11個國家領袖會晤，強調北京的一中政策及立場，有些國家甚至更直接表述台灣是中國的一部分。他認為，北京正利用APEC等國際場合，透過與各國領袖會晤，不斷強調一中立場，試圖讓更多國家接受中方對台灣問題的主張。