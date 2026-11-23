深圳APEC峰會日前落幕，淡江大學戰略暨國際事務研究院助理教授馬準威今（23）日表示，今年美中領導人會晤密集，但明年上半年可能缺乏自然會面的國際場合，使高層對話恐出現「後繼無力」的情況。此外，他研判，美中可能有延後處理對台軍售的默契，因為明年中共二十一大對習近平而言相當重要，若美方在此之前推動重大軍售，可能衝擊雙方建立的戰略穩定關係。

兩岸政策協會23日上午在台大校友會館舉辦「APEC峰會後的美中競合：經貿博弈、台海情勢與戰略抉擇」座談會，邀請多位國際及兩岸專家學者共同與談。

馬準威表示，這次美中俄峰會呈現非常特殊的樣態，中國是崛起的強權，美國是既成強權，俄羅斯則從冷戰後逐漸恢復一定的國際影響力，三國可能形成「三極體系」的趨勢，與冷戰後美國「一超多強」的格局不同。不過，他認為，三國領袖未來再次同時舉行峰會的可能性不大，這次會晤是「一個蠻大的歷史偶然」。

談及美中關係，馬準威稱，川普與習近平的領導特質，使得下層官僚「動輒得咎」，沒有太多自主空間。因此，美中關係能否改善、雙方官僚機構能否相互對話，「完全依賴於美中領導人之間的氣氛是否友好」。

馬準威說，今年美中領導人會晤相當密集，明年上半年再安排專門互訪的機會不高。但美中雙方還是存在許多衝突與爭執，如果缺乏領導人透過頂層溝通解決問題，雙方持續對話可能出現風險，「這個是2027年我們可能相當需要注意的問題」。

至於台灣議題，馬準威認為，這次美中俄三方峰會並未討論台灣問題，但他推測，中方應在川習雙邊會談中提出一中原則及「反台獨」立場。他指出，新華社會後宣稱川普表示「美國不支持台獨」，但白宮及川普在公開場合均未進一步確認相關說法，因此不認為美國對台政策會出現重大變化。

針對美國對台軍售，馬準威研判，美中可能有延後處理相關議題的默契，因為明年中共二十一大對習近平而言相當重要，若美方在此之前推動重大軍售，可能衝擊雙方建立的戰略穩定關係。他認為，美國最終仍會對台軍售，但時間點可以拿捏，在中共二十一大前出現具體進展的可能性相對較低。