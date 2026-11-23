深圳APEC歡迎晚宴迎賓曲掀兩極輿論。越南國家主席蘇林進場時，中方演奏民歌「浮水雲」，雖獲越官媒讚賞，卻引爆網友怒火，質疑北京藉歌詞「隨波逐流」暗諷其竹子外交，在社群掀起熱議，凸顯越中關係敏感情緒。

18日晚間，在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議歡迎晚宴上，當代表越南的越共中央總書記兼國家主席蘇林（Tô Lâm）與夫人入場時，中方樂團演奏了越南經典民歌「浮水雲」（Bèo Dạt Mây Trôi，或譯萍聚雲散）作為迎賓曲。

這是越南北方傳統民歌，歌詞以「隨波逐流的布袋蓮」、「隨風飄蕩的雲朵」等人生無常、事物漂泊不定的比喻，來襯托女子等候遠方戀人的思念與忠貞。

然而，這首旋律優美的傳統歌謠，在越南領導人蘇林走進APEC歡迎晚宴時響起，卻引發越南網友熱議與部分網友不滿，官方媒體與民間輿論的反應呈現兩極。

越南主流媒體皆以正面角度報導此事件，視其為東道主展現禮遇與文化尊重的舉動；也有越南人對此表達感動與自豪。

但於此同時，更多越南網友在各社群媒體平台與Reddit上貼文、留言，懷疑在如此慎重的場合，中國是否藉由這首精挑細選的國家代表歌，暗諷越南立場受制於水流和風向，隨波逐流、不斷變動，不知會去向何方。

一位越南頻道創作者在YouTube上傳他對中方選擇播放「浮水雲」的看法。短片僅41秒，卻在2天內獲得41萬次觀看與近500則留言。

一位網友說：「這個鄰居真壞！可是我們還得配合。要怎麼配合？既不能得罪任何人，又要維護國家的尊嚴」、「中國精於算計」、「我們可都聽得懂」。但也有人認為，這是首優美的民謠，播放時讓人感到對文化的自豪。

在Threads一個有上千人按讚、近百人留言的相關新聞貼文下，網友寫道：「所以你的意思是說，越南的命運就像漂浮的水草和雲朵，無法掌握自己的命運，只能聽天由命，是嗎，中國先生？」另一人則在下方回覆：「我明白那些中國人的真正動機」。

Facebook上另一個蘇林走進會場時響起音樂的短影音也引來上百名網友留言。有人批評：「歌曲那麼多，為什麼特別選擇了這首呢？」「這是外交手段嗎？」「那段音樂真是尷尬極了」。

這些質疑的聲音認為歌曲「浮萍隨波逐流、雲朵飄泊不定」帶有無依無靠、缺乏方向或依附他人的負面聯想，部分越南網友將其解讀為中方在暗諷越南在大國競逐中保持獨立自主與靈活平衡的「竹子外交」政策或兩國關係，進而表達不滿。

有網民寫道：「在我們國家，我們讚揚自力更生的竹子外交；但在我們大鄰國眼中，它就像無法扎根的布袋蓮，只能隨波逐流」。

28歲的河內市民阿輝（Huy）告訴央社，「這首歌本身是家喻戶曉的經典民謠沒錯，但在這樣高度政治化且精心策劃的場合以它代表越南，動機可議」。網友兩極的留言與反應，凸顯出越南民眾對於中越關係的敏感情緒與政治聯想。

越南禮賓歌曲並非個案，歡迎晚宴上，主辦方給菲律賓、日本與台灣的選曲也被外界與相關官員解讀為暗藏政治弦外之音。

菲律賓的歌曲「孩子」的歌詞講述「不聽父母管教、誤入歧途，最終悔不當初的孩子」，被解讀為暗諷菲律賓在外交路線上「不聽管教」，因南海主權而與中國關係惡化。

日本代表曲為經典名曲「昂首向前走」，據紐約時報指出其創作背景，源自1960年代日本民眾反對日美安保條約的抗議運動挫折。分析認為，中方刻意在迎接與美國關係密切的高市早苗時演奏此曲，是在暗諷美日同盟的歷史心結。

台灣領袖代表施振榮進場時，主辦方演奏「高山青」，也被部分人士批評該曲並非真正原住民族音樂而是電影插曲，反映當時漢人對原住民族的刻板想像。批評者認為，北京藉此刻意抹除台灣多元文化與主體性，藉少數民族符號進行文化統戰。