川習三會隨著APEC落幕，美國總統川普對於峰會表達滿意，然而，路透引述專家分析報導，川普從今年川習三會中獲益甚少，大陸國家主席習近平則鞏固其在世界舞台上的地位。

路透報導，為了這次峰會，習近平打破慣例，在深圳機場迎接川普。川普在會晤開始前就稱此舉「意義重大」，這與他先前對會晤盛況的評價如出一轍。

大陸給足川普面子，不過在實質內容上並非如此慷慨。陸外交部表示，雙方同意制定建構「建設性戰略穩定關係」的行動計畫，但該框架已於今年5月公布，而發布的聲明未提及脆弱的中美貿易休戰、中國的農業承諾、稀土、晶片管制、美國晶片巨頭輝達醜聞或被拘留的美國人，也未提及伊朗。

中國預計將實現其2026年大豆出口承諾，但其他承諾的農產品採購僅完成了一小部分，稀土出貨量仍遠低於去年貿易戰升級前的水平，兩名被拘留的美國人也尚未獲釋。

歐亞集團智庫中國事務主任王丹表示，「中國已經獲得了更多戰略空間，包括美國在台灣問題上的立場以及放鬆技術禁運。從戰略上看，美國實際上一無所獲。」

報導引述分析人士表示，川普力主召開的美中俄三方峰會，也為習近平提供了一個平台，讓他能夠將自己塑造成全球事務管理的核心人物。

北京顧問公司Trivium China的董事Even Rogers Pay表示，經過過去一年廣泛的貿易談判，「容易達成的目標已經實現」。 「與以往的峰會相比，這次峰會可能感覺像是在原地踏步，但考慮到最近的中期選舉和黃仁勳醜聞，這在當前形勢下實際上是一個重要的進步。」

對於即將到來的「川習四會」，分析家預計，今年川普與習近平的第四次會晤也將非常注重形象宣傳。大陸前官員沈先生認為不會有太大的進展，「關鍵在於穩定和穩定，這就足夠了」。

按規劃，如無意外，今年「川習四會」預計12月中旬在美國主辦的G20 峰會（邁阿密）登場。