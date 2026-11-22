美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾廿日接受彭博訪問時說，大陸國家主席習近平十九日在深圳川習會時提到台灣問題。他說，台灣問題並非美中之間的爭點，「中國對台灣及獨立問題有自己的看法，我們數十年來奉行的一中政策沒有改變」。

葛里爾表示，「川普總統與習主席在這場會談尋求維持雙方關係，並檢視（美中）現有協議」。「中國當然也對我們有所要求，因此雙方正致力維持去年十月釜山川習會達成的協議，讓稀土及關稅稅率等特定領域保持穩定；我們完全遵守釜山協議，也期待中方完全遵守」。

大陸官媒新華社十九日報導指，美國總統川普在與習近平會晤時稱「美國不支持台獨」，但白宮和美國國務院至今沒發布此次川習會的紀要。川普廿日在白宮舉行八十八分鐘的記者會談到廣泛議題，隻字未提台灣，現場媒體也沒提出涉台問題。

根據新華社報導，習近平與川普會談時，就台灣問題要求美方「要堅持做正確的事」。上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯昨天在觀察者網就此句話解讀，意思是美國不向台獨勢力發出錯誤訊號：不對台軍售、不讓賴清德訪（過境）美、不開展美台高層交往。

吳心伯表示，在台灣問題上，川普五月北京之行以後的表態，有兩點很清楚，一是不支持台獨，二是美國不會為台獨而戰。他說，「在過去一段時間裡面，美國沒有向台灣出售武器，沒有向台灣發出這些錯誤的訊號，這一立場他（川普）到現在都沒有改變」。

但吳心伯也認為，明年初美國新一屆國會很可能會向川普施壓，要求恢復對台軍售，並採取其他支持台灣的措施。「在這種情況下，關鍵就要看川普能不能頂住壓力」。不排除川普迫於壓力，出於國內政治的需要作出一些妥協。至於川普會有什麼樣的妥協、採取什麼樣的行動，中方需要密切關注和評估，同時考慮如何作出恰當的反應。