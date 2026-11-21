21個經濟體的領導人11月18日（周三）齊聚深圳，出席亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議。美國白宮傳訊顧問馬丁（Margo Martin）在網上發影片分享，總統川普（Donald Trump）在深圳與中國國家主席習近平出席歡迎午宴時，隨著現場有舞者演唱他的專屬音樂《Y.M.C.A.》，川普站著揮動手臂，曬了一下他的「標準舞姿」，而習近平及中方官員則隨著音樂的節奏拍掌，場面輕鬆歡樂。

來自白宮傳訊顧問馬丁的影片可見，川普站在餐桌旁，隨著中國表演者的歌舞翩翩起舞，而背景音樂則是《Y.M.C.A.》。

據白宮提供的照片說明，這場表演發生在11月19日（周四），地點是麒麟山莊，當時川普正與習近平共進歡迎午宴。川普與習近平在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會面。

片中可見，川普揮動手臂，展示他的舞姿，其後向舞台上的舞者豎起大拇指，而在他身旁的習近平及中方官員則隨著音樂的節拍一起鼓掌。

而在馬丁早前發布的另一段影片可見，習近平與川普一同坐著，欣賞舞者演唱中文版的《Y.M.C.A.》。舞台上有年輕人載歌載舞，背後則出現深圳的漂亮夜景，以及習近平和夫人彭麗媛9月下旬訪美時出席國宴的照片，其後亦出現川普舉行國宴時的照片。

《Y.M.C.A.》是美國樂隊Village People 1978年推出的經典流行歌曲。這首歌當年曾被視為同志國歌，而川普過往曾在造勢大會及白宮活動中，也經常隨著這首歌曲起舞。

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文章授權轉載自《香港01》