2026年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議落幕，資深涉外官員今天指出，中國主辦期間，從日本首相高市早苗專機舷梯落差，到為台日領袖代表安排具政治意涵的迎賓曲，一連串禮賓爭議，反映北京將多邊外交舞台作為政治操作場域，宛如現代版「晏嬰使楚」。

2026年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議18、19日在中國深圳舉行。

資深涉外官員今天指出，現代外交禮賓是東道主展現國家形象的重要環節，但此次深圳APEC卻出現多項令人質疑的安排，包括高市早苗步出專機時，客梯車平台與機艙門之間出現約40公分落差，不僅涉及接待規格，更引發安全疑慮。

官員指出，依國際航空運輸協會（IATA）及國際標準化組織（ISO）相關規範，舷梯與機艙地板落差不應超過30公分。深圳機場卻出現約40公分落差，若非地勤專業不足，便可能涉及東道主刻意的政治羞辱。

官員指出，習近平上台後，類似「機場政治學」屢見不鮮，包括2016年杭州G20峰會，美國總統歐巴馬從專機機腹小門下機，以及近年時任美國國務卿布林肯訪中未獲紅毯接待等爭議；若將航空安全與外交禮賓作為政治報復工具，展現的並非大國威嚴，而是缺乏自信的焦躁。

官員指出，相較於機場接待，領袖晚宴迎賓曲的安排更值得玩味。中方為台灣領袖代表施振榮安排「高山青」，為日本首相高市早苗選用「昂首向前走」，背後可能隱含統戰與政治挑撥意味。

官員分析，「高山青」並非台灣原住民族傳統音樂，而是1949年電影插曲，反映當時漢人對原住民族的刻板想像；北京以此代表台灣，忽略台灣當代多元文化與主體性，凸顯其文化統戰思維。

至於日本的「昂首向前走」，官員指出，歌曲誕生於1960年代日本反對日美安保條約的時代背景，中方選擇此曲迎接與美國關係密切的日本領導人，中方自以為這暗諷了美日同盟的歷史心結，實則在國際場合展現極度失禮的外交輕佻。

官員並以「晏嬰使楚」為例指出，楚王昔日為羞辱齊國使臣晏嬰，刻意不開大門，反遭晏嬰以「使狗國者，從狗門入」回擊。北京此次種種禮賓安排，宛如楚王迎賓的現代翻版。

官員表示，回顧胡錦濤時代，過去中國舉辦北京奧運、上海世博，試圖透過大型國際活動展現和平崛起形象；如今卻在國際場合以細微禮賓安排傳遞政治訊息，反映了中國在「一人領導」體制下的文明衰退危機。

官員認為，東道主若藉禮賓安排矮化其他與會方，最終損害的並非對方尊嚴，而是自身國際形象與威信。