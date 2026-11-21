甫結束出訪中國大陸深圳的APEC領袖代表施振榮在臉書發文，透露此行與馬來西亞總理安華及新加坡總理黃循財等代表在場邊交流，從過去往來的經驗，談到AI應用，他說，期待台灣和各地夥伴一起發展AI應用，把王道思維帶進去，思考創造價值、兼顧各方利益且維持長久價值，落實這些，台灣就能在AI時代為世界多做一些有用的事。

施振榮表示，這次受賴清德總統所託，到深圳出席APEC經濟領袖會議，順利完成任務；在場內，他所有與會領袖一一握手、寒暄，也有機會和不少領袖多聊一會兒。

施振榮說，跟澳洲方面聊起自己1991年參與的南澳多功能城市計畫（MFP），跟馬來西亞總理安華相談甚歡，與新加坡總理黃循財的討論則比較深入，從過去在新加坡做過的計畫，談到現在正在推動的事，以及未來的合作機會。

施振榮表示，長久的合作是彼此一起做事，一點一滴累積起來；現在，台灣以晶片和伺服器為全球AI提供重要的算力基礎。下一步，他期待台灣和各地夥伴一起發展AI應用，把王道思維帶進去，讓AI多一分智慧。每做一項應用，就多想一步：能為誰創造價值？如何兼顧各方利益？這份價值能不能長久？把這些想法落實，台灣就能在AI時代為世界多做一些有用的事。