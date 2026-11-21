台灣APEC領袖代表施振榮今天分享赴中國深圳與會心得表示，他與所有與會領袖一一握手、寒暄，並與馬來西亞總理安華、新加坡總理黃循財等人交流，也與澳洲方面談起35年前的合作計畫。他期待台灣與各地夥伴共同發展AI應用，將過去累積的合作經驗延伸至AI時代。

2026年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議18、19日在中國深圳舉行，施振榮代表總統賴清德出席。

施振榮今天在臉書發表「深圳APEC隨筆 從老朋友談到新合作」指出，這次受賴總統委託擔任領袖代表，能順利完成任務、不負所託，感到欣慰，特別感謝外交部及國安會人員，從行前準備到會議期間，每個細節都安排周到。

施振榮表示，他在會場與所有與會領袖一一握手、寒暄，也有機會與不少領袖多聊一會兒。退休前因工作關係，曾走訪大部分APEC經濟體，這次與澳洲方面聊起1991年參與的南澳多功能城市計畫（MFP），一轉眼已經35年，很高興有機會再談起這段合作。

施振榮提到，他與馬來西亞總理安華早已相識，兩人同為檳城拿督，見面格外親切、相談甚歡；與新加坡總理黃循財寒暄時，則談得比較深入，從過去在新加坡推動的計畫，談到目前正在進行的事，以及未來合作機會。

施振榮說，菲律賓也是他熟悉的地方，他在菲律賓亞洲管理學院擔任董事已超過40年，宏碁當年也率先到蘇比克灣投資設廠，是當地早期重要投資之一。

施振榮指出，這些經驗讓他體會到，長久合作是彼此一起做事、一點一滴累積而成，如今台灣以晶片與伺服器為全球人工智慧（AI）提供重要算力基礎，下一步期待台灣與各地夥伴共同發展AI應用，把王道思維帶進去，讓AI多一分智慧。

他強調，每推動一項AI應用，都應多想一步，思考能為誰創造價值、如何兼顧各方利益，以及這份價值能否長久。把這些想法落實，台灣就能在AI時代為世界多做一些有用的事。