美國總統川普19日結束為期3天的菲律賓與中國行程，20日在白宮舉行將近90分鐘的記者會，談及資料中心政策、美中科技競爭及俄烏與美伊戰爭等議題。他表示，將對試圖在海外興建資料中心的企業施加「巨額處罰」。

華爾街日報報導，川普此舉旨在鼓勵企業在美國廣設資料中心，抗衡中國在人工智慧（AI）領域的快速發展。他向記者表示：「我們不允許資料中心設在其他國家，因為中國會把它們全部拿走，我們不會允許這種情況發生。」

興建資料中心引發的反對聲浪成為期中選舉的熱門議題。許多選民擔心電費上漲，不希望資料中心進駐社區。但川普表示，政府將「非常努力」鼓勵企業在美國興建資料中心，並警告赴海外興建的企業將面臨「巨額稅負」。他也認為，社區應歡迎資料中心進駐，並與業者協商，「讓他們付錢給你們」。

亞馬遜、谷歌、微軟和OpenAI等主要科技公司，已承諾投入數十億美元在海外興建資料中心，希望取得更便宜的土地、勞動力和電力，同時避開美國地方審批爭議造成的開發阻礙。目前尚不清楚川普政府將如何處罰赴海外興建資料中心的企業。

川普表示，這項海外資料中心政策宣示並非事先安排。他說：「我不知道這算不算突發新聞，但我甚至還沒告訴我的人，不過我現在正在告訴他們。他們就在這裡。」

談及AI競爭，川普表示，美國居於領先地位，中國排名第2，「實際上根本沒有第3名」。他也預告，國際間可能達成新的AI監管協議，並說：「習主席和我同意，我們將共同制定一些防護規範。」

被問及是否考慮放寬美國對中國出口先進半導體的禁令時，川普表示，正與習近平討論一項全面協議。他說，美國目前只向中國出售較舊、性能較低的晶片，並為此辯護，稱「目前沒有人比中國付給我們更多錢」。

川普此次出訪菲律賓與中國，是他第二任期內第3次訪問亞洲，期間並與俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平舉行三方峰會。他形容：「這是件大事。非常棒，氣氛非常、非常熱烈，令人難以置信。我們3人之間的關係非常好。」川普並聲稱，普亭「表達了希望」透過「外交手段」結束烏克蘭戰爭。

有報導指出，美國曾提出一種可能性，讓烏克蘭以割讓領土給俄羅斯、結束戰爭為條件，換取加入北約（NATO）的機會。川普被問及此事時迴避正面回答，表示：「我不想談安全保障，因為我們必須先達成協議。」

另有報導指出，副總統范斯在期中選舉後不久發文，將共和黨選舉失利歸咎於伊朗戰爭，令川普不滿，但川普淡化這項說法。他表示：「我沒有說我對此不高興。我認為那份聲明沒有問題。」不過，川普認為，范斯應該表明，即使考慮到政治上的負面影響，若能重新選擇，仍會支持發動這場戰爭。

范斯沒有明確表示，美伊戰爭是否值得共和黨付出失去參議院控制權的代價。他強調，阻止伊朗取得核武「絕對是我們必須做的事」，但也指出：「總統才是作決定的人，而且總統已經說過，如果重新選擇，他還是會這麼做。」范斯最後表示，身為副總統，他的職責就是支持川普。

輝達共同創辦人、前執行長黃仁勳與一名疑似中國大陸情報資產的女子發生婚外情，事件曝光後下台。川普再次呼籲輝達讓黃仁勳回任，表示：「我認為這家公司如果夠聰明，就應該接受這位才華出眾的人的道歉，讓他重返公司。」

商務部長盧特尼克因被批評未採取足夠措施阻止AI晶片走私至中國，遭部分國會議員及川普政府內部同僚抨擊。川普則為他辯護，稱「我認為他做得非常好。」