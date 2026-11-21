日本首相高市早苗過去2天在深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間遭中國公然怠慢，且明顯縮減接待規格。但日本專家表示，這可能反而激起支持高市的日本保守派更相挺。

法新社報導，這趟行程是高市上任後首次出訪中國，也是她去年發表有關「台灣有事」的言論後，首次與中國國家主席習近平會面。

當時高市暗示，若中國攻擊台灣，日本可能出兵。消息引發北京大怒祭出貿易報復，並呼籲中國公民勿前往日本，兩國關係跌至歷史谷底。

高市這次未能在峰會場邊與習近平舉行正式雙邊會談，並不令人意外。不過她抵達深圳時，北京卻僅派相對較低階官員迎接，且未如同對待其他國家元首方式安排特殊表演。引發日本媒體以中國「公然」冷落她為題報導。

除此之外，媒體拍到的高市下飛機片段顯示，她似乎因機艙門和登機梯高度差距異常大而一度難以下機，引發網路上紛紛揣測，這是中國刻意這麼做來讓她難堪。

日本官房長官木原稔今天則對媒體記者表示，日方在現場已事先得知這道落差，並採取措施確保高市安全步下飛機。但他未說明這項資訊是由日方或中方提供。

習近平在這次APEC峰會期間2度和高市握手，但大多面無表情。第1次非常短暫，第2次則持續約10秒，不過他也僅聽著面帶微笑的高市說話

儘管高市在中國受到冷遇，但學者認為，這對她在日本的聲勢或許不全然是壞事，反而可能刺激她最鐵桿的支持者力挺。

名古屋外國語大學（Nagoya University of ForeignStudies）名譽教授川村範行告訴法新社，在這類選民眼中，高市面對中方如此對待並未示弱，甚至還保持風範與習近平握了2次手。

東京大學政治學教授內山融同樣指出，高市1年前的「台灣有事」說也未見她在日本的支持度下滑，因此這次遭到中國冷淡對待，不太可能影響她在國內人氣。

內山融還說，高市的忠實支持者若因為她遭到中方如此對待而感到不滿，甚至對中國更加反感，並不會令他意外。