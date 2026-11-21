大陸國家主席習近平昨天分別會見到深圳出席ＡＰＥＣ峰會的五國領導人，包括印尼、澳洲、新加坡、泰國及馬來西亞。會談主要涉及雙邊經貿、投資、人工智慧及區域合作。據陸方發布的通稿，五國領導人均提及奉行一個中國原則。

習近平與印尼總統普拉伯沃會晤時，雙方宣布啟動兩國全面經濟夥伴關係協定談判。習近平表示，支持東協加強團結和戰略自主，引領全球南方聯合自強；普拉伯沃表示，印尼同中國的戰略夥伴關係比以往任何時候都更加強勁，印尼堅定奉行一個中國政策，台灣是中華人民共和國的一個省。

習近平與澳洲總理艾班尼斯見面時提出四點意見，包括理性、友善看待對方，照顧彼此核心利益和重大關切，推進農業、能源、礦產等傳統合作，加強綠色經濟、新能源、數位變遷、人工智慧共謀發展。艾班尼斯表示，澳洲承諾堅持一個中國政策，願同中方密切高層交往，加強各領域務實合作，妥處分歧。

習近平會見新加坡總理黃循財時表示，雙方啟動自貿協定四點○版談判，在數位經濟、綠色發展、人工智慧等領域打造標誌性合作成果。黃循財重申，新加坡堅定奉行一個中國政策，反對台獨。

在與泰國總理阿努廷見面時，習近平表示，雙方要加大打擊網賭電詐等違法犯罪活動，攜手維護全球南方共同利益。阿努廷表示，泰方堅定恪守「一個中國原則」，讚賞並期待中方繼續為調解泰柬邊境衝突發揮建設性作用。

習近平在會見馬來西亞總理安華時指出，雙方要建設和運營好重點項目，做大做優農產品貿易，踐行真正的多邊主義。安華稱願加強ＡＩ合作。他還稱，台灣問題是中國內政，馬方堅定恪守一中政策。