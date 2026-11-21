大陸今年主辦的ＡＰＥＣ經濟領袖會議十九日落幕，中共政治局委員、大陸外長王毅在會後記者會上就美中俄三方峰會表示，這是「載入史冊的標誌性事件」，稱這是一次「和平峰會」。

新加坡媒體提問如何評價美中俄峰會，及後續如何落實會晤共識？王毅表示，三國元首面對面闡明了各自戰略意圖，願意防止發生衝突對抗，期待形成「和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局」。他並表示，未來會通過工作層就三國元首會晤共識保持溝通協調。

大陸官媒新華社報導引述美國總統川普稱「美國不支持台獨」。陸委會主委邱垂正昨天表示，這是中共官媒替美方敘事，經向外交部門查證，「相關的報導不是事實」，並指應由美方說明立場。

環球時報引述北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊說，中俄美元首會晤發出的重要信號是，大國能在分歧中尋找共同利益，也有責任防止競爭滑向對抗。