美國總統川普十九日在自創社媒真實社群寫道，他正從中國大陸回華府，這是一次很棒且極具影響力的行程。他廿日中午十二時（台灣時間廿一日凌晨一時）將在白宮舉行記者會。

川普還寫道，他也將討論美國和泰國、菲律賓的貿易協議及其他事。他在深圳當地時間十八、十九日出席年度亞太經合會領袖會議、今年的川習三會與史上首次的美中俄三方峰會。

川普十九日接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）電話訪問時說，（若）按零到十分的等級，「我給美中俄三方峰會打十二分；這場峰會進行得很順利、很成功；建立非常棒的關係」。

聯邦參議院民主黨領袖舒默十九日說，川普稱美中俄三方峰會是歷史性的，「是啊，是歷史性的尷尬。在很長的未來，人們都將記得」。舒默認為，川普被俄羅斯總統普亭及大陸國家主席習近平牽著鼻子走。

川普十九日接受路透電訪時坦言，在達成限制核武的共同協議上，「我很喜歡這個構想，但就純粹的談判而言，這對身為總統的我是很困難的事；習主席認同我這個構想；但要一個人講出，我們有四千枚核武、我們願放棄半數，這很困難、很難做到」。

川普還在十九日播出的福斯新聞訪問說，他與大陸國家主席習近平都希望基於安全考量，適度監管人工智慧（ＡＩ），並將共同致力制定合理的ＡＩ監管規範，「只要合理，我覺得，那就沒問題。但要是這些規範會摧毀數兆美元的價值，那可就不行」。對於第二任期首次與北韓領袖金正恩會面的計畫落空，川普說「關係還在，我們將在某時會談」。