十九日美中俄三方峰會和平宣言的第四點是關於核武問題，即三國元首重申，核戰打不贏也打不得。三國將就減少核風險與防止核擴散對話。這折射出美國強力要求，中國大陸以退為進的核武談判互動過程。

美國總統川普一直堅持將大陸拉入美俄核武軍控談判，但中方一直抗拒。外界往往以為，由於大陸核武庫遠小於美俄，故不願討論核武裁減。

先制核打擊 陸對美有疑慮

事實上，大陸核戰略是堅持不先使用核武政策，與基於最低限度嚇阻的自衛性核戰略。大陸過去很長一段時間核武數量都維持在六百枚上下，但在美中競爭新態勢下不夠。

北京認為，華府一直拒絕討論不先使用核武原則，代表美國打算對大陸發動先制核打擊，再透過飛彈防禦抵銷大陸反擊能力。

尤其川普第一任期視大陸為戰略對手及潛在威脅，要求擴大核武庫，部署低當量核彈頭。川普第二任更開始部署金穹飛彈防禦系統，可有效攔截大陸核反擊力量，從而削弱大陸的核嚇阻，這導致美中互信驟降。

星鏈與金穹 美AI也成威脅

美國科技富豪馬斯克的星鏈和星盾計畫有四萬多顆衛星，反觀大陸目前在軌衛星少於一千顆，星鏈與金穹很容易就成為太空武器，對大陸衛星及太空站構成威脅，且可能為美軍先制行動提供支援。

另外，透過人工智慧（ＡＩ）技術，美軍不僅能顯著提高金穹等飛彈防禦系統效能，還能透過分析衛星影像、電磁訊號和網攻情資，定位與追蹤大陸的移動飛彈發射車。這都對大陸核反擊的可信度構成嚴峻挑戰。

因此共軍自二○二○年起分別在新疆、甘肅和內蒙等沙漠地帶，增建約三二○座洲際彈道飛彈發射井，預計二○三○年前擁有一千枚核彈頭。大陸也精進潛射彈道飛彈能力，七月試射巨浪二型，僅提前兩小時通知美國，使美方大為抱怨。

在加大、加快擴充核武能力之際，大陸也開始新的核談判策略。十九日的和平宣言強調，核戰爭打不贏也打不得，並非新說法。其實二○二二年一月三日，美俄中法英五個核武國發表「關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明」，就提到核戰爭打不贏也打不得，重申不將核武瞄準彼此或其他任何國家。但聲明無拘束力，且英法與美中俄非同等級核武強權。

談削減核武 兩強各有紅線

大陸現在要談削減核武絕對最吃虧，故習近平以退為進，索性高調呼籲核武是懸在人類頭上的「達摩克利斯之劍」，應全面禁止且徹底銷毀，最終建立無核武世界。

目前美中僵持點在於，大陸不願討論核力量擴充的規模及速度，美國則拒絕就不先使用進行溝通。但中方提議，雙方各退一步，以其他議題的妥協打破僵局。例如仿效印度與巴基斯坦的協議，雙方承諾互不以核電廠為目標，並互換同意不用傳統武器打擊的核設施清單。

核武裝置內的ＡＩ需進一步討論，即禁止自主ＡＩ演算法發動核攻擊。美中還需討論如何防止對核指揮、控制和通訊系統的網攻，與ＡＩ引起的虛假警報。這都包含在和平宣言的減少核風險部分。

大陸曾提出討論增加核透明度，但只是飛彈發射通報及核武故障保護機制等提高透明度的措施，並不能解決問題。大陸認為，承認美中的相互脆弱性才最重要，若不解決此一問題，其他風險降低措施只是權宜之計。

但承認美國也有核武攻擊的風險，恰恰不是川普政府所願面對的。然而，自己的絕對安全反而造成別人不安全，大陸又怎麼會和美國談核武軍控？