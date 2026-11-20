美中俄三國元首昨在深圳首度同台舉行峰會並發布4點「和平宣言」。多名學者分析，三方雖在表面上建立起「戰術休兵、戰略僵持」的緩和氛圍，但大國間的根本矛盾並未解決，會後「和平宣言」也對俄烏戰爭與伊朗危機等核心地緣衝突隻字未提，這場會晤實質上更是各取所需。

政治大學國際關係研究中心20日上午舉行「解析APEC峰會的大國互動與兩岸關係座談會」。政大東亞所特聘教授寇健文在會上指出，美中俄元首會面談的具體內容相對有限，因為這是三方第一次接觸，整體而言，建立起「戰術上面休兵，戰略上仍是僵持」，大國之間的矛盾未有根本性解決，但起碼緊張氛圍有所舒緩的狀態。

政大國關中心副研究員曾偉峯指出，美中俄峰會談論的議題涉及俄烏衝突、伊朗危機，但在會晤後發布的4點「和平宣言」裡都沒提到，意味著三個國家對於地緣政治衝突沒有達成共識，也就是「戰爭會繼續打」。

曾偉峯指出，這場美中俄峰會呈現「大國求穩、秩序在變」，中俄試圖趁川普任期最後2年營造有利態勢，不過代價可能轉嫁到未參與會談的中小型國家，此外，宣言談到聯合國改革，國際刑事法院過去也曾調查川普、下令逮捕普亭，既有國際機制可能面臨更多來自大國的壓力。

曾偉峯並指，中國把俄國拉入中美關係之中談，三方互動呈現「G2變G3」趨勢，削弱美國在協調國際事務中的主導性。他還提到川普此次亞洲行，指他到訪馬尼拉參加四方安全對話（Quad）並發表文件，在APEC也發布聯合文件，這與過去看來不同，顯示各國開始在佈局「後川普時期」，美國霸權的穩健度在下降。

台大政治學系教授張登及指出，不能將此次三方峰會比擬為雅爾達會議，因為美中俄既沒有共同敵人與共同的政治目標，政治實力也存在落差，三國參與會晤更多出於各自的利益考量，各取所需。對中國來說，習近平證明中國完成了「站起來、富起來、強起來」，證明中國與世界第一級大國平起平坐，身處在世界舞台中心。

張登及續指，對美國來說，川普雖然在期中選舉敗選，但仍是世界第一，且會談觸及核擴散、增加石油供應，並批判國際刑事法院。至於俄國，普亭來了就是贏，他打破外交孤立、破解G2結構，並粉碎國際刑事法院。

至於美中俄峰會是否只是「曇花一現」或將常態化會晤？曾偉峯指出，這次會晤看起來是建立在領導人之間的共識，而非機制性的產物，「和平宣言」的效期恐怕也僅2年，隨著川普的任期屆滿而結束。寇健文也認為，中俄領導人的任期延續性高，2年後美國總統選舉將是轉折點。張登及也說，這次會談是因緣際會，將來也仍會取決於個人層次的因素。