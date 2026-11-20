華盛頓郵報報導，在美國總統川普與中國國家主席習近平會晤時，一名彭博女記者詢問輝達創辦人黃仁勳相關問題，事後遭中方禁止採訪美中俄領袖三方會談。

根據華盛頓郵報（Washington Post），一位匿名知情人士透露，這位記者名為霍登（AnnmarieHordern），她是彭博電視（Bloomberg TV）首席政治記者，也是節目「彭博觀察」（BloombergSurveillance）的共同主持人。

根據昨天凌晨發布的隨團記者報導，霍登被禁止採訪美中俄領袖三方會談，「因為她在（川普）與習近平的雙邊會晤期間提出問題」。

報導還指出，一名白宮官員表示，美方「曾爭取讓她恢復採訪資格，但中方官員堅持將她排除在外」。

白宮記者協會（WHCA）主席海恩瑞希（JacquiHeinrich）在社群媒體發布另一份隨團記者報導，據報霍登當時詢問：「川普總統，黃仁勳是否對美國不忠誠？」

黃仁勳曾擔任輝達（Nvidia）執行長，在坦承有婚外情後辭去職務。他沒有透露婚外情對象身分，但多家媒體報導，對方是他的商業夥伴黃樂（AliceHuang）。

黃樂出生於中國，曾任新加坡企業Megaspeed高階主管，美國情報機關推測她可能是受中國政府雇用的間諜。

近年來，彭博與中國的關係不甚融洽。2020年，彭博中國籍雇員范若伊（Haze Fan）因涉嫌危害國家安全遭到拘留，於2022年獲准交保獲釋。

2013年，彭博曾被指因旗下一篇報導內容不利於中國，而將報導撤下，撰稿記者名為傅才德（MichaelForsythe），當時彭博在中國有商業利益。