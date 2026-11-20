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有玄機？美中俄峰會習近平坐圓桌中間 專家各有解讀：結果對陸有利
美中俄元首昨天在深圳舉行歷史性三方會談，外界對於中國國家主席習近平坐在中間，美俄元首分別坐在兩旁有不同解讀。有專家認為，這樣的座位安排顯然不足以確立新的國際秩序，但所呈現的畫面，卻是北京希望外界想像的面貌。
美中俄元首昨天在深圳舉行歷史性會談，根據電視畫面，作為東道主的習近平坐在一張大圓桌的中間，兩旁是美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）；中國國旗也放在三國國旗的中間。
香港南華早報今天報導，專家們對於這樣的座位安排有不同解讀。拜登政府時期任職白宮與國務院中國政策高級官員的葛維茲（Julian Gewirtz）表示，這樣的座位安排呈現一個以中國為中心秩序的畫面，一個由習近平主持的「準G3」集團；而美國總統作為兩位嘉賓之一，出席了由北京召集的世界會議。
不過，葛維茲表示，這樣的座位安排顯然不足以確立新的國際秩序，但所呈現的畫面，卻是北京希望外界想像的面貌。
華府智庫「中美研究中心」（Institute for China-America Studies）資深研究員古普塔（Sourabh Gupta）表示，在座位安排上，主人家享有中間位置是必然的，「與其說是其他原因，不如說是反映他們缺乏信心」。
古普塔又表示，中方選擇圓桌而非三角桌，其實帶有釋放某種訊號的意味，也是刻意安排的，因為三角桌呈現「多中心」的畫面。
古普塔表示，雖然中國起初對於舉行美中俄三方會談的態度猶豫，因為中國向來傾向將國際事務維持在雙邊架構內，且在會前表現得最不積極，但最終結果卻對中國有利。
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