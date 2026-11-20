2026亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議期間，19日也舉行首度美中俄領袖峰會，但會後卻未充分公開內容。對此，我領袖代表團成員表示，峰會內容涉及區域和平、非核議題，若結果對於區域和平有貢獻，各國都樂見。我方代表團跟美方代表團的高層成員，此行也進行了雙邊會議。

川普此次赴陸出席APEC，一反常態的低調，社群發文未提及習近平或普亭，僅談及美國國內事務。以往他會在行程結束時舉行記者會，此次卻未循例舉行，也沒有在白宮所稱備受期待的三國領袖會晤後接受記者提問。川普日前宣布，20日中午12時（台灣時間21日凌晨1時）將舉行記者會。

針對美中俄領袖峰會，我領袖代表團成員中的國安人士表示，這場三邊會談於19日下午，在主辦方中國大陸深圳舉行，在這場峰會的前後時間點，我方國安團隊在台北及深圳當地，都有密切掌握相關情況，也持續跟美方還有理念相近國家保持非常密切的交流。

關於美中俄領袖峰會與談內容，國安人士說，大概會涉及區域和平、非核等相關議題。他認為，論述只是一部分，各國更期待看到的是，三方尤其是中國大陸、俄羅斯，可以履行他們對於區域和平的承諾。這場峰會的結果，如果談出對於區域和平有貢獻，想這是各國都樂見跟期待看到的。

至於我領袖代表，此行是否有機會，跟各國領袖私下雙邊會談，國安人士透露，我領袖代表施振榮其實非常積極。在21個經濟體當中，施振榮幾乎跟全部經濟體的領袖都有寒暄、互動跟交流的機會。

在各種交流機會之中，有關正式雙邊的部分，國安人士表示，我方代表團確實跟美方代表團的高層成員有進行雙邊會議，談及與APEC相關內容。非常榮幸，在這次的參與過程當中，其實有很多APEC會員都對於跟台灣交流非常有興趣，也不排斥跟我方就這些重要的議題來做討論。