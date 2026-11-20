2026亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會與美中俄峰會昨天落幕，學者認為，三方會晤實質進展不大，市場反應也不看好「和平宣言」，不過習近平與普亭各有斬獲。

國策研究院今天舉行「東協、APEC、川普亞洲行」座談會，多位專家學者與會。

中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁表示，這次APEC領袖峰會與美中俄峰會氣氛「非常詭異」，並且美國總統川普（Donald Trump）的國際行為跟美國的國際行為展現出非常大的差異，「好像人格分裂一樣」。

他指出，從川習三會來看，習近平對美國策略非常奏效。他表示，從去年4月川普宣布對等關稅以來，中國一直「以拖待變」，去年一共談了5輪，加上去年10月的釜山川習會、今年5月的北京川習會，以及9月的華府川習會，中國「拖成功了」，「川普掉進中國設下的圈套」。

郭育仁認為，川習會其實「沒什麼好談」，首先在AI與伊朗戰爭部分，雙方想藉此拖垮對方，「還沒談就知道不會有結論」；其次在中國稀土出口限制與美國高科技管制部分，在黃仁勳事件後也不用談了；至於300億美元關稅減免也不需要兩位領袖見面來談；最後則是實體清單「越談越糟糕」，今年每次川習會後，實體清單都在增加。

針對美中俄峰會部分，郭育仁指出，這場會晤在APEC舉行前10天才確定召開，代表無法進行幕僚作業，也意味著沒有實質議題可以談。

他認為在這場三方會晤中「習近平是最大贏家」，習近平坐在主位，對美俄領導人說教，暗地指責他們發動戰爭，「是中國跟習近平的高光時刻」。他指出，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）參與這場會晤是為了重回國際舞台；但對川普而言，卻只是加深盟友原先印象，認為川普不與他們談，卻傾向「與獨裁者站在一起」。

再觀察各國領袖在APEC合照時的互動，郭育仁表示，川普與南韓總統李在明站在隔壁，互動卻很少，他認為「美韓同盟危機比我們想得更惡劣」。他補充，從習近平與日本首相高市早苗互動來看，「中日關係惡化程度也在我們的想像之上」。

亞太和平研究基金會執行長董立文則認為，普亭是最大贏家，從和平宣言來看，增產石油與尊重豁免權是普亭真正要的。而中國在前期表態過程中缺席，對於俄羅斯針對烏克蘭及歐洲安全問題提出的要求，又讓習近平陷入難以表態的處境，使習近平只能擔任接待與協調角色。

董立文還表示，從歷史規律來看，這種三方會晤會形成不穩定的博弈過程，「這種遊戲唯一的出路就是其中兩者結盟出賣第三者」。而會後發表的「和平宣言」他認為是「脫離現實的美麗幻想」，從市場反應來看，美股大跌，油價沒跌，「和平宣言一事無成」。