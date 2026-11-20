2026年亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議19日落幕，我代表團完成各項任務後順利返台。兩位代表團成員，分別就國安、外交面向，說明此行推動成果與幕後籌備歷程。外交人士透露，至年會結束為止，我方團隊與陸方共計進行了17次會談，確保我方對等尊嚴及團員人身安全。

代表團此行在出發前，賴清德總統特別交付三大任務主張：讓台灣的聲音被國際社會聽見；彰顯台灣在全球半導體等關鍵供應鏈的核心角色；展現台灣作為區域和平、穩定與經濟韌性的穩健力量。賴總統盼代表團「忠實傳達台灣的聲音」。

國安人士表示，我方領袖代表在正式會議發言及與各國領袖寒暄互動時，均全力貫徹並忠實表達上述三大主張。在會議期間，領袖代表也把握機會與美國總統等多國領袖進行自然交流與寒暄，除向國際社會長期對台支持表達感謝外，亦深入闡述台灣在推動國際經貿合作與經濟發展上的理念。

國安人士強調，在參與過程中，多個理念相近國家持續對我國參與APEC表達堅定支持，並重申台灣在APEC的參與「不應在任何峰會中缺席」，全力捍衛全體會員平等參與的組織共識與原則。

針對第一線外交人員的付出，國安人士特別致謝指出，台灣外交團隊長期於全球各地打拚，但直接赴中國大陸境內執行大規模多邊外交任務的機會相對罕見。面對全新挑戰，外館與部內同仁在第一線戰戰兢兢、全力以赴，堅定維護我國應有的參與權利與尊嚴，是此行各項議程得以順利推展的關鍵因素。

外交人士則聚焦於行政籌備與兩岸雙邊交涉細節。他指出，今年由中國大陸擔任主辦經濟體，對我方而言是極為嚴峻的考驗，主因在於我國於當地並無派駐機構與常駐人員，所有規劃與應變均由台北這邊的外交部團隊直接遙控運作。

外交人士回顧，協商進程始於2024年秘魯APEC年會期間，當時陸方正式表達爭取主辦2026年年會的意願，我方團隊隨即開啟與陸方的直接溝通，涵蓋「是否同意陸方主辦」及「後續我方全年度與會細節」等各項實質議題。

在交涉過程中，外交部長林佳龍指示團隊，必須秉持「不卑不亢」的態度，堅定守住兩大核心訴求。第一，堅持我國作為APEC正式會員，必須享有「尊嚴與平等參與」的權利；第二，務必落實我方人員在赴中期間的入出境便利與人身安全。

外交人士透露，自2024年底起至年會結束為止，我方團隊與陸方共計進行了17次正式與非正式的諮商與雙邊會談。在每次溝通中，我方均反覆重申上述兩大核心關切，同時與理念相近國家保持緊密聯繫，適時敦促主辦方落實相關承諾。

外交人士統計，在相關協商基礎下，今年我國累計動員超過25個部會級單位、逾400人次，陸續前往中國不同城市出席各層級會議，其中包括11場部長級會議。從全年的執行成果來看，陸方確實恪守雙方達成共識的「APEC既有模式」，確保了我方全體代表團人員的通關與人身安全。

外交人士指出，善盡主辦責任、確保所有會員在平等、尊嚴與安全的原則下出席，是任何主辦經濟體應盡的國際義務，而保障自身的完整參與則是我國享有的正當權益。未來外交團隊也將持續在部會指示下，克服各項外交阻礙，確保台灣在國際多邊經貿舞台的權益不受損害。