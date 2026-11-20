日本首相高市早苗18日搭乘政府專機抵達中國深圳，出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，卻從抵達機場開始，接連傳出遭到中國「冷待遇」。日本官房長官木原稔今天對此表示，「不便評論其他國家的外交禮賓安排」，避免直接批評中國。

高市18日搭乘日本政府專機抵達深圳機場時，中方派出一名已退休5年的外交官接機，現場也沒有安排獻花儀式。相較於美國、俄羅斯等主要與會國家領袖受到的接待，日本媒體形容高市遭遇明顯的「規格落差」。

朝日電視台、產經新聞報導，對於高市受到的接待規格明顯低於其他主要國家，日本官房長官木原稔今天在記者會上表示，「日本政府不處於能夠評論其他國家外交禮賓安排的立場」，並未直接批評中國。

不過，比起接機官員的層級，更引發日本政界議論的是，高市走下飛機時，機艙出口與舷梯之間竟出現約40公分的落差。由於高市患有類風濕性關節炎，其中一條腿裝有人工關節，當時又穿著裙子與高跟鞋，因此引發外界對安全問題的質疑。

曾擔任外務副大臣的自民黨眾議員中山泰秀昨天在社群平台X發文表示，「首相穿著裙子和高跟鞋走下飛機，萬一不慎踩空跌倒受傷，該怎麼辦？」他認為，日本政府應正式要求中國說明當時情況及安全措施。

自民黨前官房長官木原誠二也在富士電視台的YouTube節目中指出，這種情況「不太常見」。日本維新會參議員石平更質疑，從某種角度來看，甚至不能完全排除這是企圖讓日本首相踩空跌倒的「恐怖攻擊」。不過，相關說法目前並無證據證實。

前大阪府知事橋下徹則同時批評中日雙方。他表示，中國的做法確實不成熟，也違反外交禮儀，但如果日本認為受到待遇不合理，「那就乾脆不要走下梯子，直接返回日本就好了」。

面對日本輿論批評，中國外交部副發言人郭嘉昆昨天在記者會上反駁，強調中國作為東道主，依照國際慣例，已對所有與會國家作出適當的外交禮賓安排。

至於APEC期間是否安排日中領袖會談，郭嘉昆僅表示「中方對中日關係的立場是明確的」，並未正面回應。

儘管接機風波持續延燒，習近平18日晚間仍在APEC晚宴前，以主辦國領袖身分迎接高市，雙方短暫握手。高市昨天在會議結束後表示，已向習近平表達對中國主辦會議的謝意。不過，兩人最終並未舉行正式領袖會談。

日本首相官邸高層對此仍抱持一絲期待，希望高市與習近平握手的畫面能在中國國內廣泛流傳，稍微改變中國社會對日本的觀感。

然而，日本外交人士與專家普遍認為，這次握手只是東道主應有的基本外交禮儀，雙方沒有舉行正式會談，反而凸顯日中關係修復的困難。

另一方面，本屆APEC最受矚目的外交活動，是美國、中國及俄羅斯3國領袖首次舉行會談，並發表涉及聯合國改革及防止核武擴散的和平宣言。相較於3大強權展現合作姿態，日本在外交舞台上的處境顯得有些尷尬。

朝日電視台政治部首相官邸採訪負責人千千岩森生指出，高市在結束一連串外交行程後，特別強調的不是APEC，也不是東南亞國協（ASEAN），而是日本、美國、澳洲及印度組成的「四方安全對話」（Quad）。

他表示，依據高市親信的說法，日本有意將Quad視為抗衡美中俄3大強權的另一股力量。然而，千千岩分析，雖然高市極力強調Quad的重要性，美國總統川普的外交目光卻似乎更多投向中國與俄羅斯，令人擔憂日本與美國的戰略優先順序是否出現落差。

至於日中關係，千千岩直言，這次APEC「在政治層面沒有任何進展」。下次機會將是12月在美國舉行的二十國集團（G20）峰會，屆時高市與習近平預計再次出席同一場國際會議，能否把握今年最後的外交機會，將成為關注焦點。