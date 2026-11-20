美中俄領導人於今年APEC峰會期間舉行三方會談。分析指出，三方會面所談的具體內容相對有限，大國間的矛盾未有根本性解決，僅是緊張的氛圍有所舒緩。

美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）19日藉由參加亞太經濟合作會議（APEC）在中國深圳會面。新華社報導，3國元首就當前國際形勢深入交換意見，致力維護戰略穩定和國際安全，並發表「中美俄元首和平宣言」。

政大國關中心今天舉行「解析APEC峰會的大國互動與兩岸關係」座談會。

政治大學東亞研究所特聘教授寇健文在會中指出，美中俄元首會面所談到的具體內容相對是有限的，因為這是三方第一次接觸。整體而言，它建立起了一個在「戰術上面休兵，戰略上其實仍是僵持」，大國之間的矛盾未有根本性解決，但是緊張氛圍有所舒緩的狀態。

寇健文並從雙邊關係分析指出結果仍是有限，在美中關係上是穩定關係，對於未來2027年1月即將到期的貿易休戰提供一個良好氣氛；對於中俄關係應是最實質的進展，主要是雙方的長期互動相對穩定；在美俄方面，沒有重大突破，大概就是「破冰」，實質上未有重大突破，形式意義較大。

寇健文說明，在整體展現出的氣勢來看，中方有所斬獲。一方面是它擁有主場的優勢，善於利用元首的外交，去塑造中國是橋梁與中介者的角色，是可以跟美國平起平坐的核心大國地位。在三方會晤時，中方又避免介入伊朗問題與烏克蘭戰爭問題。

寇健文說，對於美國而言，取得的相對有限，且對於美國盟邦可能會產生漣漪效果。對俄羅斯來講，它的重點是突破了原來西方對他的包圍，普亭與川普碰面是一個重要的進展。

政大國關中心副研究員曾偉峯表示，美中俄會晤後發了4點「和平宣言」，然而這次APEC峰會中，除了三方對話外，雙邊彼此也有進行對話，從中談了俄烏衝突、伊朗危機，但是這在之後的「和平宣言」裡都沒有出現，這代表在真正有爭端的議題上面，三個國家沒有共識。

曾偉峯也認為，「和平宣言」的效期恐怕只有2年，因為之後川普的任期就要結束了，而宣言當中提到要做聯合國改革，可能會引起其他國家的疑問。

曾偉峯也特別提及川普此次的亞洲行，認為以往川普並不在乎多邊機制與國際組織，認為各國已經開始布局「後川普世界」、「後川普時期」，尤其川普到訪馬尼拉參加四方安全對話（Quad），還發表了聲明，在APEC也發布聯合宣言，這與過去看來不同。

淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳在會上則從中國大陸接待規格進行分析，指出中方透過接機層級、接待規格與領袖合照等細節，傳遞政治意涵。

張五岳表示，以對待美國總統川普為例，是由中國國家主席習近平親自迎接，不只是禮尚往來，更是「寒冬送暖」，因為川普遇到期中選舉挫敗，明年1月3日將面對以民主黨為首的國會，這必然會讓川普面臨更多壓力，美國在抗中及台灣問題上，可能採取更多措施。

張五岳表示，對中國而言，要搞定美國國會議員、媒體及民眾，是不可能的任務，但相較於其他問題，搞定一個川普可能相對容易。從領導人會晤的角度來看，中方一直強調，美中關係是重中之重。北京這次親自接待，不僅是表達禮尚往來，也是在寒冬送暖，傳達特定的政治訊息。