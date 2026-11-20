APEC深圳峰會結束，深圳寶安機場多個航班延誤，主要為因應各個經濟體領導人專機離境安排有所調整。機場地勤表示，今天航班延誤狀況較昨天好得多，明天恢復正常。

2026年亞太經濟合作經濟領袖會議（AELM）昨天上午閉幕。

會議閉幕後，多名在深圳寶安機場準備搭機的民眾，陸續接獲航班延誤起飛通知，有些班機延誤時間達數小時以上，從下午等到晚上才始得登機、出發。

記者今天在深圳寶安機場詢問機場地勤班機延誤狀況，對方直言「因為開會啊」，他指的是APEC深圳峰會。

探詢管控原因在於優先安排經濟體領導人專機離境嗎？對方回應「是」，另也強調今天班機延誤狀況較昨天好得多，推估明天恢復正常。

機場大廳電子看板可見數家航班延誤通知，班機號碼後面「狀態」部分跑馬燈寫著「其他空域用戶活動延誤至16：20」等訊息。

深圳寶安機場官網「出發航班」訊息查詢顯示，因系統維護，航班訊息查詢功能暫時停用，系統維護期間可以透過「深圳機場小程序」或撥打客服熱線進行人工查詢。

由於系統維護中，目前未能完全獲得19日、20日延誤航班統計數字。

APEC深圳峰會舉辦期間，深圳寶安機場為各經濟體領導人專機停放機場，一度掀起飛機迷「猜專機」討論。