美中俄3國元首昨天首度歷史性會晤後達成4點和平宣言。學者分析指，3人想的不一樣，因此討論了很多，但能表述的內容含糊，「話裡有話」。

美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）19日藉由參加亞太經濟合作（APEC）會議之便，在中國深圳會面。新華社報導，3國元首就當前國際形勢深入交換意見，致力維護戰略穩定和國際安全，並發表「中美俄元首和平宣言」。

上海國際關係學者沈丁立告訴中央社記者，宣言第一點提到推動聯合國改革，這是體現美中俄作為聯合國安理會常任理事國的責任感，但「至於怎麼改，恐怕這次還談不出來」。

第二點提到計劃增加精煉石油產品的生產和供應，這是站在美國和世界立場，需要平抑物價，但3國其實也沒有能力使油價下降，或是影響伊朗的封鎖與轟炸行動。

第三點有關國際刑事法院（ICC）不能濫用管轄權，沈丁立指這是3國少有的共識。普丁被ICC通緝，中美都反對ICC在沒有當事國家同意下的執法權，這一點似乎「對普丁有利」，其實對所有主權國家都適用。

第四點重申核戰爭打不贏也打不得，3國將就減少核風險、防止核擴散進行對話。他分析，前者是老調重彈，但後者就「話裡有話」，涉及北韓和伊朗的核問題，但宣言沒有點名這些國家。

他說，這3個國家要促進防止核武器過剩，美國一定也希望談「共同削減核武器」的事宜，但沒有出現在宣言內容裡。美俄作為世界上擁有核武器最多的兩個國家，中國不會同意此時削減核武器。

3位元首討論了俄烏戰爭、中東局勢、朝鮮半島等重大國際問題，但沒有出現在共識宣言裡，也沒有對外公布討論的細節。沈丁立認為，美中俄元首峰會不是「雅爾達會議」，還沒有到共同塑造未來國際秩序的階段。

他不太預期會再有類似峰會，普丁想擺脫孤立所以想開，又藉APEC的機會來到不受ICC約束的中國來會談。這樣的機會並不多，多數APEC和G20的成員國都是ICC的成員。