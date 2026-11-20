中國國家主席習近平今天在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會晤澳洲總理艾班尼斯，稱中澳關係已「全面轉圜」，盼雙方在農業、人工智慧（AI）等領域擴大合作。

路透社報導，習近平在深圳APEC峰會場邊與艾班尼斯（Anthony Albanese）會談時表示，中國願與澳洲擴大合作、擱置分歧，並在近期雙邊關係改善的基礎上繼續前進，推動中澳夥伴關係邁向新的發展階段。

習近平說，自艾班尼斯2022年就任總理以來，兩人已會面4次，雙方共同推動中澳關係實現「全面轉圜」。

根據中國官媒新華社報導，習近平在會談中提議雙方加強農業、能源、綠色經濟和人工智慧等領域合作，並深化人文交流。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，但兩國關係在澳洲前任中間偏右聯合政府執政期間惡化，當時澳洲政府呼籲調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源，激怒北京。

此後，中國已陸續解除多項對澳洲出口產品的限制，但兩國之間的緊張情勢仍不時升溫，包括中國朝太平洋試射飛彈，以及北京以間諜罪名逮捕中國出生的澳洲公民。

艾班尼斯會後在媒體簡報中表示，雙方將以「建設性且直接」的方式討論分歧，穩定的關係符合兩國利益。

艾班尼斯說：「重要的是，澳洲要持續以具建設性的方式與中國往來，妥善管控分歧，但不被分歧所定義，而我們今天得以全面討論各項議題。」

艾班尼斯預計今天稍晚前往北京，與中國國務院總理李強會面。

多位澳洲企業高層將隨行，包括力拓集團（RioTinto）鐵礦砂業務負責人霍爾茲（Matt Holcz），以及必和必拓（BHP）澳洲業務總裁史賴特瑞（GeraldineSlattery），將與中國企業高層舉行執行長圓桌會議。

這次會晤正值澳洲主要礦業巨頭與中國國營鐵礦砂採購商「中國礦產資源集團」（China MineralResources Group）的談判日益緊張之際。中方透過集中採購來強化議價能力。

澳洲資源部長金恩（Madeleine King）本週表示，任何可能操縱鐵礦砂貿易的行為都違反國際規則，並對政府財政收入構成威脅。