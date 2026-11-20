亞太經合會（APEC）峰會19日落幕後，大陸國家主席習近平繼續在深圳會見赴陸出席會議的外國領導人。他20日會見新加坡總理黃循財時，喊話加強在APEC、大陸與東盟等多邊框架內協調和配合，把穩東亞合作正確方向。據中方通稿，黃循財再度重申星國堅定奉行一中政策、反對台獨。

據大陸官媒新華社報導，習近平在會見中指出，大陸和新加坡是友好近鄰和重要發展夥伴，兩國要做相互信任的真誠朋友，築牢政治互信，維護共同利益，支持彼此走好符合自身國情的發展道路；要做引領創新的發展夥伴，繼續高品質共建「一帶一路」，高水平運營重大合作項目，啟動自貿協定4.0版談判，在數位經濟、綠色發展、人工智慧等領域打造標誌性合作成果。

習近平還說，中新要做互學互鑒的友好近鄰，深化治國理政經驗交流和黨際合作，擴大人文交流；要做維護國際公平正義的進步力量，加強在APEC、中國大陸－東協等多邊框架內協調和配合，把穩東亞合作正確方向，維護地區和平穩定，共建亞太共同體和人類命運共同體。

據中方通稿，黃循財表示，兩國各領域合作不斷深化，全方位夥伴關係強勁有力。星國堅定奉行「一個中國政策」，反對「台獨」。星方高度重視新中夥伴關係，願同中方增強政治互信，加強各層級交往和貿易、產供鏈、人工智慧等領域合作，增進人文交流，推動兩國關係不斷向前發展。

黃循財還說，中方倡導的開放、創新、合作理念契合亞太發展需要。祝賀中方主辦美中俄三國元首會晤，「這在當前變亂交織的國際形勢下具有重要意義，有利於維護世界的和平穩定」。星方願同中方加強國際事務溝通合作，共同應對全球性挑戰。

黃循財去年6月訪問北京並會見習近平時，也曾表示星國堅持一中政策、反對台獨，我外交部曾對此表達嚴正關切，並籲請星方尊重中華民國台灣主權獨立的事實。更久之前，2024年11月APEC峰會期間，大陸官媒第一時間稱星國「反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則」，我外交部替星國駁斥，沒有表達此言論，但星國外交部網站的新聞稿，確實有反台獨和遵守「一中政策」。