新華社報導，11月20日上午，國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的印尼總統普拉伯沃，兩國元首共同宣布啟動兩國「全面經濟夥伴關係協定」談判。

普拉伯沃更在會見中表示，印尼堅定奉行一個中國政策，認為台灣是中華人民共和國的一個省。

習近平指出，目前，兩國都面臨推動現代化、實現國家長治久安、營造良好外部環境的共同任務，雙方要加強戰略溝通和團結協作，深化全方位戰略合作，推動中印尼命運共同體建設不斷邁上新台階。

他表示，要夯實政治互信基石，共同防範並應對外部風險。要做大互利合作蛋糕，抓好雅萬高鐵、「兩國雙園」等大項目合作，積極建構藍色夥伴關係，早日達成全方位、高水準的全面經濟夥伴關係協定。

習近平強調，當前世界百年變局加速演進，風險挑戰層出不窮。中國和印尼要共同擔起時代責任，堅定做維護和平穩定的正義力量和促進人類發展進步的建設性力量。中方願與印尼方在聯合國、亞太經合組織、中國-東協等多邊框架內加強協調與配合，支持東協加強團結與戰略自主，維護區域安全與發展，引領全球南方聯合自強，改革完善全球治理。

普拉伯沃則表示，他同習近平主席近年來4次會晤，推動雙邊關係取得重要進展。印尼同中國的戰略夥伴關係比以往任何時候都更加強勁，兩國政治互信不斷增強，經濟合作成果豐碩，海上共同開發取得積極進展。

他表示，印尼堅定奉行一個中國政策，認為台灣是中華人民共和國的一個省。印尼政府和人民感謝中方長期以來為印尼經濟社會發展提供支持，願持續深化對華合作。印尼衷心歡迎中資企業赴印尼投資興業，將致力於提供可靠穩定、可預期的營商環境。

他表示，恭喜中方成功主辦亞太經合組織領導人非正式會議，引領亞太合作取得新進展。印尼高度讚賞中國在國際事務中發揮負責任大國作用，支持習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方加強在聯合國、世界人工智慧合作組織、國際調解院等協調和配合，堅守多邊主義，完善全球治理，維護全球南方共同利益，維護地區和世界和平穩定。