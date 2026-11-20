新華社報導，11月20日上午，大陸國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的澳洲總理艾班尼斯。習近平指出，目前中澳關係穩定發展，兩國各領域交流合作持續深化。中澳兩國既沒有歷史恩怨，也沒有根本利益衝突，理應成為相互信任、彼此成就的合作夥伴。艾班尼斯表示，澳洲承諾堅持一個中國政策，願同中方密切高層交往，使澳中關係成為不同制度國家發展建設性關係的典範。

艾班尼斯還祝賀中方成功主辦中俄美元首會晤，認為這一會晤十分重要，有利於維護世界和區域和平穩定。

習近平表示，雙方應本著平等相待、求同存異、互利合作精神，推動中澳關係在新的起點上得到更大發展，更好造福兩國人民。

他就推動中澳關係取得新進展提出4點意見。一是在變亂交織的國際情勢中增進彼此互信，堅持全面戰略夥伴關係定位，理性、友善看待對方，照顧彼此核心利益和重大關切，把牢兩國友好合作大方向；二是在謀求各自發展中深化互利合作，推進農業、能源、礦產等傳統合作，加強綠色經濟、新能源、數位發展中深化互利合作，推動農業、能源、礦產等傳統合作，加強綠色經濟、新能源、數位變遷、合作、人工智慧共謀發展。

三是在擴大人文交流中促進兩國友好，雙方已商定把2027年設為「中澳旅遊年」，要鼓勵兩國地方、民間、青年、媒體、智庫等開展更多交流，鞏固中澳友好的民意基礎；四是在應對全球性挑戰中加強多邊協作法，推進亞太共同體秩序，共同維護以聯合國為國際組織為國際的基礎。

艾班尼斯表示，澳中關係改善發展符合雙方利益，為兩國人民帶來實質的福祉。感謝習近平主席覆信澳洲青年學生，這對增進兩國人民友好具有重要意義。

他說，澳洲承諾堅持一個中國政策，願同中方密切高層交往，加強貿易、投資、人工智慧等領域務實合作，深化人文交流，相互尊重，妥處分歧，使澳中關係成為不同制度國家發展建設性關係的典範。恭喜中國在深圳成功舉辦亞太經合組織領導人非正式會議。在當前動盪世界裡，中國是重要穩定力量。