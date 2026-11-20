今年APEC是賴政府上任後最多官員踏上大陸的活動，兩岸互動能否藉由官員高密度的交流而帶來新契機，一度受到期待，但從結果論，幾乎可以說一切仍是冷冰冰，猜疑絲毫不減。

今年總統府直到前一周才宣布領袖代表，遠遠晚於前幾年的三周以上，就已透露端倪。而領袖代表施振榮未循例在經濟領袖會議前幾天抵達主辦城市，而係在當天中午才降落，在大陸總共才待了不到31個小時，可見並未能成功向太多經濟體爭取到足夠待更長時間的「友誼」，且在深圳行程也十分低調，尤其並未舉辦記者會。

這是當前兩岸互動的縮影，事實上如果仔細觀看政府各部會在全年度赴陸參加APEC系列會議的情況，就可以找到不少「火花」。最簡單的文字用語，都非得要不同，如APEC今年主題，陸方為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，我方則是「建構亞太共同體，共創繁榮未來」。

而這樣的張力，在經濟領袖會議期間，由外交部主導且特別集中在某一單位、又缺乏兩岸事務部門直接參與下，更形嚴重。

場邊觀察，兩岸官員的互動，只能說最低程度的行禮如儀，本質上仍是高度猜疑。陸方固然沒有在舷梯上對年邁的施振榮，像對高市早苗那樣設置「落差」，該有的紅毯、孩童獻花都有準備，但接機人選直到領袖代表出發前夕才告知我方，而我方也特意安排多名不同領域人士在機場獻花、陣仗明顯高於其他國家領袖。推測可能是發現陸方接機層級太低所做的「因應」。

代表團兩名成員則在事後解釋道，至少是循「APEC模式」由「中方外交部官員」接機，我方就是不要成為「兩岸事務」，故而「可以接受」。

台媒採訪期間更能感覺到兩岸溝通不順所帶來的惡果。像是王毅記者會，向我方代表團報名的媒體，未能拿到入場所需的副證即是一例。而整個採訪過程中，還是在大陸台辦系統積極與大陸外交部協調下，才能有更多現場採攝名額。但一邊嚴拒這是「兩岸事務」、一邊又高度提防「謀獨」，加上各自另有特殊考量，使許多資訊都被嚴格限制在「自己人」的框線內。國安高層、國科會主委在大陸與美國高層的互動，更加深了敏感的氛圍。

最後，即便陸方很多的安排都是主辦國際會議的慣例，但我方長年並不重視，加上外交部畢竟終究不是兩岸事務部門，且基於政府分工，平常也很少深入了解大陸事務，對主辦方訊息的理解難免偏差。如所有境外經濟體都沒有的某物，外交部曾經耗費心力、辛勤跑流程想要設置，最後才發現根本不可能。

若未來大陸主辦相關會議，能夠有比外交部稍加熟稔陸方情況的兩岸事務部門現場協助，或許能緩解這些障礙與猜疑。