美中元首今年第3次「川習會」19日下午舉行。中國國家主席習近平在會談中說，兩國在經貿領域要加強溝通；美國總統川普表示，美中雙方對AI監管有共識 將合作制定安全規範。

根據新華社報導，習近平在會談中說，構建中美「建設性戰略穩定關係」是開創性事業，中美元首外交的引領作用不可替代。

習近平說，一時解決不了的分歧要建設性管控，防止矛盾升級。在台灣議題上，「美方要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折」。經貿領域要加強溝通，解決彼此關切，爭取互利互惠。

他並表示，兩國在禁毒、非法移民遣返、打擊電信網路詐騙等領域的合作有成效，可本著尊重、公平、對等的原則繼續加強合作。中美應當加強溝通和協調，防範人工智慧（AI）安全風險，確保AI始終處於人類控制之下。

據報導，中美雙方同意制訂「建設性戰略穩定關係行動計畫」，落實兩國元首共識。

川普會後接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，他與習近平都希望基於安全考量，對人工智慧（AI）進行監管，並將共同努力制定合理的AI管理規範。

路透社報導，川普還表示，本週他在深圳與習近平會面期間，並未花太多時間討論輝達（Nvidia），或其前執行長黃仁勳與一名涉嫌替中國從事間諜活動女子間的關係。

此外，川普此行一大優先要務，是啟動有關核武的三方會談。川普結束在中國的三方峰會搭機返回華府途中，在機上接受電話訪問時說：「我很喜歡這個構想，但就純粹的談判而言，這對身為總統的我來說是非常困難的事。」

川普說，要達成限制核武的共同協議並不容易，但他會繼續為此努力。

川普表示，「習主席認同我」限制核武的構想，「但與此同時，要一個人說出『我們有4000枚核武，我們願意放棄一半』是非常困難的，這很難做到」。

陪同川普出席會談的美方官員包括盧比歐（MarcoRubio）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、白宮幕僚長米勒（StephenMiller）、副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）以及美國駐中大使龐德偉（David Perdue）。

陪同習近平出席的中方官員，則包括中共中央書記處書記蔡奇、中國國務院副總理何立峰、財政部長藍佛安、外交部長王毅、外交部副部長馬朝旭、中共中央政策研究室主任唐方裕、國家發展改革委員會主任鄭柵潔，以及廣東省委書記黃坤明。