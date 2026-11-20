據大陸外交部凌晨發布消息，大陸外交部長王毅昨在深圳向中外媒體介紹中俄美元首會晤情況時表示，這是一場「和平高峰會」，是載入史冊的標誌性事件，向世界發出了積極信號。他並為這場會晤作出三層定義，他指出，這是一場歷史性會晤、一場標誌性會晤，也是一場建設性會晤。王毅並表示，中方將同俄美全面高效落實三國元首會晤共識。

王毅說，習近平主席、普丁總統、川普總統就事關全球和平安全與穩定的重要議題深入交換了意見。會晤氣氛坦誠、友好，富有建設性，取得了一系列共識，發表了面向世界的《和平宣言》，核心就是共同維護世界和平，促進大國關係戰略穩定。這是一場「和平高峰會」，意義重大，影響深遠，是載入史冊的標誌性事件，向世界發出了積極信號。

他表示，首先，這是一場具有開創意義的歷史性會晤。大國關係牽動國際格局演變，攸關全球戰略穩定。三國元首歷史上首次舉行面對面會晤，開創了三國最高領導人交往的新紀錄，為新時期大國協調互動構建了新範式，也是推進新型大國關係的新實踐，堪稱國際關係史上的重大創舉。

其次，王毅表示，這是體現大國擔當的標誌性會晤。當前，世界百年變局加速演進，各種風險挑戰層出不窮，國際社會對和平與穩定的期盼日益強烈，對大國加強溝通協調的呼聲日益高漲。會晤順應時代潮流，符合世界期待。習近平主席強調，大國和則世界安，大國鬥則世界亂。三國元首面對面闡明了各自戰略意圖，願意防止發生衝突對抗，守住和平共處底線，期待形成和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局，既惠及彼此，又造福世界。

他表示，第三，這是一次深入溝通互動的建設性會晤。中國一貫主張大小國家一律平等，致力於實現國際關係的民主化，建構平等有序的多極化。我們認為，大國擁有更多資源、更大能力，應展現大國胸懷、大國擔當，在國際上帶頭講平等、誠信、尊道義、重合作、作表率。

王毅稱，會晤發布的《和平宣言》凝聚了三方共識，對更有效應對全球性挑戰，維護好世界和平穩定具有重大正面意義。正像習近平主席所說，今天播下的種子必將生根發芽、開花結果。中方將同俄美全面高效落實三國元首會晤共識，並透過工作層保持溝通協調，朝著建立一個更美好的世界做出不懈努力。