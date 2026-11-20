美國總統川普、中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁在深圳舉行三方峰會。美國媒體觀察，習近平展現主場優勢，營造強國形象，但三方各有盤算，會談未取得重大突破。

大西洋月刊（The Atlantic）國際問題專家安愛波邦（Anne Applebaum）指出， 在川普配合下，習近平精心安排峰會，向全球傳遞美國國力走下坡、中國日益強大、俄羅斯依附中國的形象。

安愛波邦指出，儘管中國面臨房地產低迷、製造業困境及失業問題，習近平讓中國成為國際舞台的焦點。

洛杉磯時報指出，這場三方峰會符合川普的外交思維，他相信大國領袖坐下來談，有助解決重大問題。

洛時指出，這場峰會也讓中國展現主場優勢。與1945年美英蘇領袖舉行的雅爾達會議不同，這次中國擔任東道主，習近平坐在川普與普丁之間，凸顯中國在國際舞台上的地位。

有線電視新聞網（CNN）分析，3位領袖各有盤算，習近平希望提高中國的外交影響力；普丁與美中領袖同台，淡化遭西方孤立的形象；川普則在共和黨期中選舉失利後，藉這場峰會展現自己仍有外交影響力。

華盛頓郵報指出，川普一再稱習近平與普丁是朋友，相信私人交情有助解決國際爭端，但中俄領袖各有所圖，友好互動不代表願意向美國讓步。

華郵指出，川普在會談結束後未舉行總結記者會，白宮提供的資訊有限，美國隨行記者採訪也受到限制，外界難以確認3位領袖私下達成哪些共識。川普已宣布將於20日中午在白宮舉行記者會。

外交關係協會中國專家杜如松（Rush Doshi）指出，川普與習近平、普丁會談的時間，是他2天前與澳洲、印度、日本領袖開會的2倍，這可能讓美國盟友擔心，華府更重視與中俄強權直接交涉，忽略長期合作夥伴。

不過，美國外交關係協會會長傅洛曼（MichaelFroman）認為，峰會並未演變成外界擔憂、由強權瓜分勢力範圍的「雅爾達會議2.0」，台灣與烏克蘭「雖不在談判桌上，但也不在菜單上」，未成為交易籌碼，這場峰會形式大於實質。