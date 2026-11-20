美國總統川普訪問中國深圳期間舉行今年第3度的川習會。美專家今天分析，川習在會中並未解決實質問題，華府可能會對向中國銷售先進晶片祭出額外出口管制，預期未來幾個月美中關係將更加困難；另外，川習也不太可能對台灣議題達成共識。

川普（Donald Trump）本週出訪亞洲，先後造訪菲律賓和中國深圳。訪問深圳期間，川普於當地時間19日出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議後，和習近平在麒麟山莊舉行約一小時的雙邊會談，接著再和習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行三方會談，隨後啟程返回華府。

川普回程途中在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，這是一趟「偉大且影響深遠的訪問」。他將於美東時間20日中午在白宮舉行記者會。

華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）今天接受中央社記者視訊專訪表示，川普這趟亞洲行並未產出任何重大成果。

●美擬加強對中先進半導體出口管制 預期美中關係更加困難

白宮尚未發布川習會摘要。古柏認為，很明顯雙方並未解決任何實質問題，「事實上，美中關係目前正變得更加棘手」。美國可能會對向中國銷售先進半導體祭出額外出口管制，「預期未來幾個月美中關係會更加困難」。

川普這次訪問中國正值人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳爆出婚外情並引發美國國安疑慮之際。黃仁勳其中一名婚外情對象是涉嫌擔任中國間諜的黃樂（Alice Huang）。

黃樂曾是輝達客戶Megaspeed的主管。總部位於新加坡的Megaspeed因涉嫌將取得的部分輝達受管制AI晶片轉運至中國，正接受美國司法部調查。

古柏分析，黃仁勳事件不僅將對下一次的川習會造成重大衝擊，還會影響未來一兩年美中關係的發展走向。中國透過走私的方式取得美國製造的先進AI晶片，這在華府一直是公開的秘密，只是過去缺乏足夠的政治共識來採取行動。

他說，現在情況已有所不同，「華府的共和黨與民主黨人每天都在問，為什麼川普政府會放任這種事情發生」。未來幾個月內，美國國會很可能會通過一系列法案，限制與規管晶片相關出口；這將為未來幾年的美中科技關係定調。

●川習對台灣議題未有共識 何時宣布對台軍售為關注焦點

另一方面，中國官媒新華社報導，川習會觸及台灣議題。古柏認為，川習不太可能達成任何共識，他目前關注的重點之一是美國什麼時候宣布新一波對台軍售。

繼5月北京峰會、9月華府峰會，這是川習兩人今年第3度會面。習近平預計12月將前往美國佛羅里達州參加川普主持的20國集團（G20）峰會。

有關尚待川普政府批准的140億美元對台軍售案，古柏預期，可能要等到G20峰會結束後，才會看到任何潛在的對台軍售案被宣布。

●美中俄領袖峰會排場大未有實質成果 恐削弱盟友對美信心

除了川習會，川普在深圳期間也和習近平、普丁舉行三方會談，這是美中俄領袖首度齊聚舉行會談。不過，就古柏看來，除了拍拍合照之外，這場會談並未產生任何實質成果。

他指出，3位領導人達成的共識包括改革聯合國，但對於如何改革並沒有共識；他們也表達希望避免核戰，這是歷來許多領導人都發表過的聲明，與此同時，中國甚至連軍備控制都不願意談。

因此，古柏認為，這場會談很大程度只是排場盛大卻缺乏實質內容，它主要的影響是可能會削弱盟友與夥伴對美國的信心。就全球大外宣而言，「我認為這是中國的勝利、俄羅斯的勝利，卻是美國的損失」。