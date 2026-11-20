今年ＡＰＥＣ經濟領袖會議昨落幕，我方領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮全程參與本屆峰會，昨搭機返台。在經濟領袖會議上，他向各經濟體領袖喊話，身為領導者，各位共同肩負一項責任，就是引導人工智慧（ＡＩ）朝向造福人類、促進社會共同福祉的方向發展。

施振榮不僅數度與大陸國家主席習近平握手、簡短寒暄，也與多國領袖交流互動。代表團兩名成員透露，十八日當天施振榮即與十三位領袖自然互動跟交談。此外，昨上午領袖會議前，施振榮也與美國總統川普握手，並在合影完第一時間奮力走下台階，與俄國總統普亭握手致意。

昨經濟領袖會議中，施振榮表示，ＡＩ在現今帶來了更大的發展契機，也引發對就業、社會不平等、技術濫用，以及人類能否持續掌握主導權等議題的關切。身為領導者，各位共同肩負一項責任，就是引導人工智慧朝向造福人類、促進社會共同福祉的方向發展。

施振榮提出，應引導ＡＩ從「智能」邁向「智慧」。智能能協助完成任務，智慧則能判斷什麼事情值得去做、應該服務誰，以及必須考量哪些長遠影響與後果。他並強調，將持續與各界友人及合作夥伴攜手合作，確保具韌性的半導體生態系，持續推動全球科技進步與經濟繁榮。

施振榮夫人葉紫華昨上午參加領袖配偶活動，習近平夫人彭麗媛，以及新加坡、智利、越南、南韓、菲律賓、泰國等領袖配偶參與。

此次會議行前曾傳出不少波折，不過，代表團成員對陸方相關安排仍評價為「慎重」。而就領袖會議的邀請函，代表團成員坦言，其實主辦方也是經電郵寄送給各經濟體成員，我方原期盼比照二○一四年由大陸派高級官員（當年是國台辦副主任龔清概）來台遞送，但未能如願，因此認為與過往「慣例」相比有差別。

施振榮返台後表示，儘管全球正面臨地緣政治、能源轉型及供應鏈重組挑戰，台灣作為全球ＡＩ不可或缺的夥伴，將持續在國際社會發揮穩健可信賴的關鍵力量。在代表團全體同仁努力下，依循ＡＰＥＣ慣例，在平等基礎上平順地參與各項會議，展現台灣在全球經濟體系中的價值，也圓滿達成總統交付的三大任務。