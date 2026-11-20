大陸國家主席習近平昨主持亞太經合會（ＡＰＥＣ）經濟領袖會議時，宣布將會提供二千萬美元，資助開展ＡＰＥＣ務實合作。他並提到維護產業鏈、供應鏈穩定暢通、倡導自由開放的貿易和投資、深化跨境腐敗治理等議題。

ＡＰＥＣ經濟領袖會議昨上午九時五十八分左右開始，習近平指，建設亞太共同體要堅持開放融通，開放合作是亞太發展振興的必由之路。要秉持開放的區域主義，穩步推進經濟一體化進程，構建開放而不排他、融合而不分割的合作格局。並呼籲，營造開放公平、公正、非歧視的合作環境。

習近平提出四點推動建設亞太共同體。包含：強化經貿支柱，亞太自貿區是ＡＰＥＣ成員的共同願景，要穩步向前推進，打造更高水平的開放格局；升級聯通支柱，要維護產業鏈、供應鏈穩定暢通；打造創新支柱，要加強數位基礎設施建設，完善區域數據治理和協同合作；夯實發展支柱，推動區域能源和糧食安全合作，拓展綠色低碳合作，實現經濟可持續增長。

川普在ＡＰＥＣ發表演說大力宣揚美國經濟表現，聲稱過去三個月通膨率均低於百分之二，但這項說法與官方數據明顯不符。他也預告，美國即將與多個主要國家簽署貿易協議，並表態反對過度監管人工智慧（ＡＩ），強調不能讓法規扼殺產業發展。

川普並重申美國長期以來在亞太地區扮演的重要角色，表示：「美國數百年來一直是太平洋強權，我們將持續努力，促進這個地區的成長、穩定、主權、繁榮與和平。」

至於人工智慧，川普認為這項技術「幾乎完全是好的，但也存在一些負面因素，我們必須非常小心」，強調必須妥善管理相關風險。但他也反對以過度嚴格的規範限制ＡＩ產業，稱「我們不會允許這種事情發生。」

習近平在會中致開幕詞闡述中國對亞太區域的願景時，現場鏡頭捕捉到川普一度閉眼打瞌睡，俄國總統普亭始終專注注視會議情況，加拿大總理卡尼與香港特首李家超則低頭做筆記。