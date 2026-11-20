中國大陸國家主席習近平與美國總統川普昨在深圳舉行今年第三度「川習會」，習近平表示，在台灣問題上，美國要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折。據新華社通稿，川普表示，美國不支持「台獨」。

「川習三會」後，習與川普、俄羅斯總統普亭舉行史上首次美中俄三方峰會，會後發布「和平宣言」，將就減少核風險、防止核擴散進行對話。

習近平在與川普會談時指出，構建中美建設性戰略穩定關係是前無古人的開創性事業，中美元首外交引領作用不可替代。要延續中美關係目前穩定向好，關鍵在付諸行動，「雙方團隊的溝通也要跟上」。川普說，雙方應保持美中關係穩定發展，在農產品、能源、「超級智慧」等領域加強合作，公平處理好各自關切。

新華社指出，雙方認會晤是積極、建設性的，同意制定建設性戰略穩定關係行動計畫，落實兩國元首共識，構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

緊接川習會之後是備受國際關注的美中俄峰會，因美俄峰會延遲，連帶推遲川習會，使原定下午兩點半登場的三國峰會至約四點半才登場，歷時約九十分鐘結束。

「和平宣言」四大內容

三位元首發表「和平宣言」，主要內容有四，最具戰略意義的是重申「核戰爭打不贏也打不得」，將就減少核風險、防止核擴散進行對話。此外還提及推動聯合國改革、增加精煉石油產品供應、國家官員享有豁免等。

據現場畫面，峰會三人分坐一張大圓桌上，身後是三面旗幟，中間擺放偌大一盆別名「王者香」的蘭花。開場發言順序為習近平、普亭、川普。

習近平首稱三國尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切。要堅持不干涉彼此內部事務。在涉及對方重大敏感問題上，要提前溝通、換位思考、謹慎行事，「特別是不能觸碰對方的底線」。

習提「達摩克利斯之劍」

他說，「修昔底德陷阱」不是宿命，關鍵要看主要大國如何抉擇。中俄美要守住和平共處底線。核戰爭打不贏也打不得，要盡一切努力防止。他並呼籲三國保持「常態化高層交往」；並稱，核武器是懸在人類頭上的「達摩克利斯之劍」，應全面禁止並徹底銷毀，最終建立無核武器世界。

通稿指，川普表示三國都是有核國，對維護世界和平穩定負有特殊重要責任。三方應避免核武器給人類帶來災難。三國元首還就烏克蘭危機、防止核武器擴散、中東局勢等問題交換意見。

普亭昨晚在深圳舉行記者會，形容峰會「很成功」。他說，國際安全在很大程度上取決於三國，他相信川普真心致力於解決烏克蘭衝突。他說，「沒有人知道接下來會發生什麼，只有上帝才知道，但我非常希望峰會能有後續」。

白宮昨發布三方峰會和平宣言，和中方文稿雷同。新華社稿指蔡奇、王毅與會。美方國務卿魯比歐、財長貝森特；俄方外長拉夫羅夫及克宮外交顧問鄂夏柯夫。