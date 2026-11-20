美中俄元首19日在深圳舉行歷史性會晤，會後發布「元首和平宣言」，提出推動聯合國改革、增加精煉石油產品生產與供應、尊重國家官員豁免權，以及就減少核風險、防止核擴散進行對話四項共識，並重申核戰爭打不贏也打不得。

稍早登場的今年第三度川習會，大陸國家主席習近平則說，在台灣問題上，美國要堅持做正確的事，避免美中關係出現大的波折。據新華社通稿，川普表示，美國不支持「台獨」。

習近平在與美國總統川普會談時指出，構建美中建設性戰略穩定關係是前無古人的開創性事業，要延續美中關係目前的穩定向好，關鍵在付諸行動，「雙方團隊的溝通也要跟上」。川普表示，雙方應保持美中關係穩定發展，在農產品、能源、「超級智慧」等領域加強合作，公平處理好各自關切。

而在美中俄峰會上，三位元首發表「和平宣言」。川普表示，作為世界上三個最大核武國家，美、俄和中具有獨特條件，可以討論如何減少地球上的核武器數量，並降低這些武器有朝一日被使用的風險。他坦言，核裁軍非常困難，「但我們也必須合作，應對世界其他國家核武器擴散的威脅，這一點至關重要。」

川普重申，美國不會允許伊朗擁有核武器。談及俄烏戰爭，川普透露，他當天已與普丁進行長時間討論，「我認為事情正在取得進展。我認為他（普丁）希望結束這場戰爭，我也希望另一方同樣希望結束這場戰爭。」

習近平則稱三國尊重彼此主權和領土完整，在涉及對方重大敏感問題上，要提前溝通、換位思考、謹慎行事，「特別是不能觸碰對方的底線」。「修昔底德陷阱」絕不是宿命，關鍵要看主要大國如何抉擇，核戰爭打不贏也打不得，並稱核武器是懸在人類頭上的「達摩克利斯之劍」，應全面禁止並徹底銷毀，最終建立無核武器世界。