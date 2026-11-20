美國總統川普、中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁19日在深圳舉行歷史性三方峰會，談到核武管制、伊朗及俄烏戰爭等議題。紐約時報、CNN都認為，習近平和普丁是這場峰會贏家。

紐時指出，對北京而言，新華社發布的中美俄三方聯合聲明，以相對低廉代價換取極大外交聲望。聲明開頭就是俄羅斯與美國向中國表達感謝，感謝中國主辦這場「具有歷史意義的會晤」。

這樣的措辭，將習近平塑造成促成世界主要大國領導人會面的召集者，凸顯北京在國際外交舞台的地位。

在核武議題方面，這是川普先前宣稱最優先處理的問題，但三國領導人最終僅同意就降低核風險及防止核武擴散進行討論，並未提出具體核武裁減承諾。

這樣的框架符合北京立場，因為沒有對大陸快速擴大的核武庫設定任何限制。換言之，北京能藉由參與三方會談提升國際外交聲望，又不必因此承擔限制自身核武發展具體義務。

此外，普丁成功將俄國塑造成與美中平起平坐的強國，儘管俄國經濟實力和美中有一大段差距。

CNN指出，習近平與普丁長期抱持相同看法，認為全球權力平衡正發生「東升西降」的根本性轉變，國際力量均勢正逐漸向有利於中俄方向移動。習近平2023年訪問莫斯科時對普丁說：「我們應該共同推動百年未有之大變局。」

19日的三方峰會，習近平坐在川普與普丁中間主持會談，再度提及類似論述。這樣的權力位置，在美國過去幾屆政府執政期間幾乎難以想像。

習近平對另外兩人表示，「百年未有之大變局正在加速演進」，呼籲三國「攜手應對全球挑戰，共同維護世界和平與穩定」。

CNＮ說，從會談呈現政治畫面來看，這場峰會對中國與俄羅斯是重要時刻，中俄得以展示他們所期待的世界新秩序，也讓中俄領導人與美國總統並肩而坐，凸顯在國際外交舞台的地位與影響力。

會議舉行前，分析家就認為，對習近平而言，這場峰會展現中國有能力召集美俄領袖，有助習累積政治資本，為2027年中共黨代表大會鋪路。普丁可能是獲得更實質利益的一方，他希望藉三國領袖同台，打破俄國侵烏後遭西方孤立局面。