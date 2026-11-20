亞太經濟合作會議（APEC）峰會昨（19）日落幕，台灣領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮昨日表示，已圓滿完成賴清德總統交付任務，未來台灣將持續深化與APEC會員交流合作，以實力創造價值、以信任連結世界。

施振榮出席期間，曾在晚宴結束後與中國大陸國家主席習近平握手合影，並在會議現場接連與美國總統川普、俄羅斯總統普丁握手寒暄，此行與超過13個經濟體領袖互動、交流，接觸數量超過APEC經濟體半數。

此外，代表團顧問、國安會副秘書長趙怡翔在晚宴上，也與美國國務卿魯比歐、商務部長盧特尼克互動熱絡，國科會主委吳誠文則與美國財政部長貝森特、新加坡外交部長維文會中交流。

施振榮昨晚完成行程後返台，並於桃園機場發表談話表示，他已順利代表賴總統出席今年APEC經濟領袖會議，感謝賴總統信任與託付，及各界關心及支持。

施振榮指出，今年APEC經濟領袖會議聚焦「開放、創新、合作」三大優先領域。會議期間各會員也針對區域經濟整合、貿易數位化、AI等重要議題深入討論。

施振榮說，兩日活動及會議中，他有幸與美國總統及多國領袖交流互動，分享台灣在科技創新、產業轉型及人才培育等領域的發展經驗，他在大會上發言，特別對於AI發展向各國呼籲，國際社會必須共同負擔責任、肩負責任，讓AI不僅具備強大運算及智能，更能在人類引導下，朝向真正的智慧境界邁進。

施振榮表示，儘管全球正面臨地緣政治、能源轉型及供應鏈重組挑戰，他堅信，台灣作為全球AI不可或缺夥伴，將持續在國際社會發揮穩健、可信賴關鍵力量。

未來我方將持續善用自身優勢，深化與所有APEC會員交流合作，積極參與區域經貿事務，確保具韌性半導體生態系，持續推動全球科技進步與經濟繁榮。

對於整體AI發展，他指出，台灣一方面在基礎建設掌握晶片跟伺服器關鍵角色，像是蛋糕最上層。面對AI，美國希望從治理角度切入，但他是從智慧角度切入，讓AI有智慧，等於聰明腦、王道心，讓AI對人類做出具體貢獻。（特派記者余弦妙、廖士鋒、謝守真、記者歐芯萌）