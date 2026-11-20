美國總統川普昨（19）日在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上說，美國反對任何形式對人工智慧（AI）實施的「全球主義式監管」，嚴格管控將「扼殺」技術發展。

川普在全體會議上對各國領袖說，AI「幾乎完全是好的，但也有一些不好的部分」，必須非常謹慎管理這些負面因素。他以川普政府偏好的「超級智慧」（SI）稱呼AI，並強調：「我們反對任何形式的全球主義式監管，或任何旨在控制及扼殺SI的作為。坦白說，我們絕不會讓這種情況發生。」

法新社指出，川普一再反對廣泛的AI國際治理機制，並警告此舉恐阻礙美國在與中國的競爭中取得領先。

川普在演說中強調美國經濟強勁，並宣稱政府在控制通膨方面取得重大進展。他說：「過去三個月，通膨降到出乎意料水準。許多其他國家都面臨這方面的困難，但我們過去三個月的通膨率都低於2%，這是很了不起的事。」彭博指出，川普的說法與美官方數據存在落差。美聯準會偏好的通膨指標，9月個人消費支出（PCE）平減指數年增率達3.6%，10月消費者物價指數（CPI）年增率達3.7%，均遠高於川普宣稱的2%以下。

談及貿易政策，川普預告：「我們有許多貿易協議，將在不久的將來與非常重要的國家簽署。」不過，川普政府過去一年半來多次宣稱即將達成貿易協議，實際簽署成果卻不如預期。

即使部分協議已經達成，美國與貿易夥伴之間仍不時出現新的摩擦，原因之一是川普持續把貿易當成施壓工具，試圖藉此在移民與安全等其他議題取得讓步。

川普並重申美國長期在亞太扮演的角色，表示：「美國數百年來一直是太平洋強權，我們將持續努力，促進這個地區的成長、穩定、主權、繁榮與和平。」