美國總統川普十九日在深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊與中國大陸國家主席習近平會談前，與俄羅斯總統普亭舉行會談，歷時約四十二分鐘，原定同日中午十二時四十五分舉行的川習會因此延後。上次的雙普會是去年八月在阿拉斯加安克拉治。

克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫指稱，雙普會進行很順利，會後普亭的心情極佳。

美中俄領袖峰會後，普亭舉行記者會宣稱，俄羅斯同意美國為解決烏克蘭戰爭提出的妥協方案。

美國官員形容，這是一場臨時的非正式會晤，規格低於川普與習近平的正式雙邊會談。白宮隨行記者團對英國廣播公司說，雙普會屬閉門性質的「場邊簡短會談」，會場就在十九日上午舉行ＡＰＥＣ領袖會議的會議中心。

川普進入會議室前指著普亭對媒體說，「他是誰？他是我朋友」。

隨後川普走向普亭握手並輕拍普亭手臂。川普說，「我們很期待這次會談」。普亭則沒發言，僅微笑以對。

普亭訪中期間，俄羅斯國營電視台罕見公開拍攝攜帶核武按鈕手提箱的隨行軍官。俄軍官向國會議員證實，手提箱內裝有核武發射密碼。這款核按鈕手提箱名為「切格特」，是俄羅斯核武指揮與控制系統一部分，普亭出訪時會隨行攜帶，以便必要時授權動用核武。美國總統有類似裝置，稱為「核子足球」。

每日郵報指出，外界質疑克里姆林宮是否希望藉此凸顯普亭與川普、習近平平起平坐的大國領袖地位。