回顧歷史顯然已成為當前大國關係的重要面向。繼九月川習會雙方回顧二戰並肩作戰後，昨日史上首次美中俄三方峰會上，大陸國家主席習近平在總結講話時，強調三國在維護世界和平上看法是一致的，「三國都記得二戰期間並肩作戰的歷史，要珍惜來之不易的和平」。他呼籲，三方都是主要戰勝國，應捍衛來之不易的勝利成果。

昨日稍早舉行的「川習三會」上，習近平指，過去幾個月，從北京到華盛頓，他和川普共同探索中美兩個大國正確相處之道，確立「中美建設性戰略穩定關係」新定位，賦予其「基於尊重、公平、對等」新內涵。

習近平盤點雙方合作領域，他指出，兩國在禁毒、非法移民遣返、打擊電信網路詐騙等領域的合作卓有成效，可本著尊重、公平、對等原則繼續加強合作。中美應當加強溝通和協調，防範人工智慧（ＡＩ）安全風險，確保人工智慧始終處於人類控制。川普則說，他與習近平保持密切交往，共同引領美中關係發展。兩國貿易、投資關係不斷加強，芬太尼等領域合作取得成效。雙方應在農產品、能源、超級智能等領域加強合作。

習近平表示，八十多年前，中俄美三國並肩奮戰，取得偉大勝利，為世界贏得和平和安寧。習近平強調，中俄美都是二戰主要戰勝國，應當堅定維護戰後國際秩序，捍衛來之不易的二戰勝利成果。

俄羅斯總統府公布普亭談話指，三國因二戰戰勝國身分而團結在一起，更重要的是三國共同肩負維護國際和平與安全的責任。

今年九月，習近平訪問美時，川習會上的二戰議題也是焦點。美方發布消息指，兩國領導人回顧了第二次世界大戰期間，美中曾作為盟友並肩作戰贏得戰爭勝利。當時習近平在白宮國宴致詞稱，八十多年前，中美人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，這份血與火鍛造的友誼必世代相傳。